V Mysločovicích se vyplácelo na gatě. Po deseti letech předali Hanácké právo

Hanácké nářečí, jak se patří, znělo ze všech stran o víkendu v Mysločovicích. Po deseti letech se tam totiž konala dvoudenní slavnost Starý hanácký právo. V rámci něj obecní vébor předal právo, moc a povinnosti rychtářovi a radním. Každé byl vyplacené na gatě a za svoje prohřešky zaplatil ve zlatě.

Obchůzka krojovaného průvodu v čele mimo jiné s rychtářem, radníma, stárkem či stárkou procházel dědinu v sobotu i neděli. U každého domu se zastavili, nabrali sil u nabídnutého občerstvení, zatancovali.

"Hodně si to užívám, ačkoliv je to fyzicky náročné. Tančím celý den a nohy tak dostávají dost zabrat. Ale atmosféra je úžasná," řekl Deníku jednadvacetiletý stárek Svaťa Jančík. Do funkce, v níž měl na starost chasu, kterou měl svým způsobem trošku hlídat, jej oslovil hanácký výbor pro Mysločovice. A to už před rokem. "Zvažoval jsem, nakonec jsem na to kývl," usmíval se Svaťa Jančík.

Stárkou se stala zase osmnáctiletá Maruška Budišová. "Nálada v chase je úžasná. V sobotu jsme obešli půlku dědiny, kde bydlel stárek. V neděli pak tu, kde žiji já. Lidé nás pohostili koláčky, někdo chlebíčky či cukrovím. A samozřejmě nechyběla ani slivovice," řekla stárka.

Hanácký právo je starý ostatkový zvyk, který byl součástí masopustního veselí. Je to památka na to, jak se naši předkové dříve bavili. Chasa si ze svého středu zvolila stárka a dva mladší stárky, které vyslala k rychtáři se žádostí, aby konec masopustu patřil jim.

"Dnes je tato slavnost dvoudenní a přesunula se do letních měsíců. V roce 1999 se tato slavnost předváděla na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kde za něj Mysločtí získali cenu Laureát. Jde o velikou prestižní akci, která se opakuje po deseti letech," vysvětlila za pořadatele Jitka Šmýdová.

Hanácké právo bylo v Mysločovicích pořádáno v letech 1928, 1949, 1965, 1977, 1987, 1997, 2007. "V tomto roce pořádal Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice společně s obcí Mysločovice už osmý ročník," dodala.