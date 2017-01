V případu údajného šíření HIV nepadl rozsudek, chyběla zdravotní dokumentace

Zlín – Ani další den procesu s obžalovaným Pavlem Sousedíkem nepřinesl rozhodnutí soudu, zda třiapadesátiletý muž z Vizovic vědomě roznášel virus HIV. Senátu krajského soudu ve Zlíně totiž chyběla zdravotní dokumentace poškozeného B. K.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE MŮŽE BÝT DŮLEŽITÝM DŮKAZEM

V době, kdy byl tento muž ve výkonu trestu, měly mu být dvakrát dělány testy na HIV. I přesto, že Vězeňská služba ČR (VS ČR) byla oslovena, aby poskytla soudu zdravotní dokumentaci poškozeného již loni v listopadu, soud stále tyto důležité informace nemá.

Právě zpráva z Věznice Příbram má prý prokázat to, co tvrdil sám poškozený. Měl uvést, že půl roku po údajném pohlavním styku s obžalovaným byl testován ve věznici v Příbrami s negativním výsledkem. „Pokud by někdo 6 měsíců od chvíle, kdy měl být nakažen, byl v testech negativní, svědčilo by to o tom, že se pravděpodobně nakazil jinde," vysvětloval v pondělí obhájce Pavla Sousedíka Miloslav Jančík.

SOUSEDÍK VINU ODMÍTÁ, HROZÍ MU AŽ 12 LET

Pavel Sousedík čelí obžalobě ze zločinu těžkého ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci, za což mu v případě prokázání viny hrozí až dvanáct let vězení. Podle státního zástupce Leo Foltýna měl obžalovaný Sousedík nakazit v roce 2013 při pohlavním nechráněném styku nic netušícího pětatřicetiletého B. K. virem HIV.

Obžalovaný u soudu svou vinu popíral, prý podle svých slov s poškozeným pohlavní styk nikdy neměl. „Chtěl po mně sex za peníze a to já jsem odmítl," hájil se Pavel Sousedík.

Soud v pondělí vyslechl znalkyni z oboru zdravotnictví. Podle ní obžalovaný v době nakažení poškozeného byl již nositelem viru HIV. Navíc porovnání viru obžalovaného a poškozeného prokázalo stejný genotyp. „Dá se říct, že nelze vyloučit, že by se od něj poškozený nenakazil," uvedla znalkyně. I přes všechna tato obvinění ale Pavel Sousedík svou vinu popírá. Proces jej prý poškozuje. „Bojím se chodit po ulici. Dokonce kadeřnice mě odmítly ostříhat," stěžoval si v pondělí obžalovaný. Hlavní líčení pokračuje 13. února.

