V Tlumačově a Žlutavě vystaví to nejlepší z úrody

Své nejlepší výpěstky ukážou o víkendu hned ve dvou obcích. V Tlumačově výstavu ovoce, zeleniny a květin spojí dokonce se soutěží o nejlepší jablíčko Tlumačova.

zelenina ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Sobecký

Akce se koná v Klubu obce Zábraní, navštívit ji lidé mohou v sobotu od 14 do 18, v neděli od 10 do 17 hodin. V pondělí v čase od 8 do 11 hodin je určena školám a školkám. Zato ve Žlutavě se výstava ovoce a zeleniny koná pouze v sobotu, v místní sokolovně od 13 hodin. Součástí tam ovšem bude i košt slivovice a ovocných destilátů. Od 18 hodin se koná také vyhlášení výsledků osmého ročníku soutěže Rozkvetlá Žlutava, vyhlášení výsledků degustace destilátů, soutěže Jablko roku a Zelenina roku. Večer završí zábava se skupinou ESO. Na výstavě je možné si také prohlédnout výtvarné práce žáků ze žlutavské školy. (jk)