V Tlumačově řádí vandalové. Někdo už podruhé za měsíc poničil kašnu

Zničit a nenápadně utéct. Vandalové dali v minulých dnech pořádně zabrat kašně na náměstí a vodnímu prvku v parku u sokolovny v Tlumačově. Stranou nezůstal ani čerstvě vymalovaný podchod na vlakovém nádraží.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„V poslední době stále častěji chodíme a provádíme údržbářské práce. Už se nám to maličko zajídá, nejsme děvečky pro všechno,“ zlobí se starosta Petr Horka.

Zatím nemá zdání, kdo majetek ničí, jestli dospělí nebo děti, preventivně se však obrátil na základní školu. V ní nechal vyhlásit, aby se školáci vyvarovali podobného jednání. Na kašně na náměstíčku neznámý vandal poničil přepadové potrubí čerpadlového systému a způsobil tak vypuštění kašny.

„Stalo se to za poslední měsíc už podruhé, musela být nějaký čas mimo provoz. Navíc obruba kašny byla počmáraná žlutými nápisy,“ přiblížil škody starosta.

Na vodním prvku v parku u sokolovny, který je v provozu od počátku května, pracovníci údržby obce pro změnu neustále řeší ucpávání přívodu a odtoku vody.

„Je ucpán nepořádkem, který tam někdo hází. Jedná se například o kelímky či papírky, ale také tam nacházíme chlupy od psů. Vodní prvek v parku není v žádném případě určen ke koupání čtyřnohých mazlíčků. Samozřejmě jej čistíme, ale musíme ho řešit co čtrnáct dní,“ zdůraznil starosta.

Vandal či vandalové se také vyřádili na čerstvě natřeném podchodu na vlakovém nádraží. Ten obec přitom letos nově připravila pro provedení výmalby žáků základní školy. Obec jej musela nechat znovu natřít.

Nyní už na jeho výmalbě pracuje necelá třicítka dětí z druhého stupně základní školy ve spolupráci se dvěma učiteli. Projít ještě nedávno průchodem byla hrůza.

„Malujeme vždycky po vyučování až do večera. Obrázky se týkají všeho, co v Tlumačově najdete. Například koně ke vztahu k hřebčínu, přírodu, lom, les či rybník. Na straně Českých drah jsou zase vlaky, které mají hlavy zvířat,“ přiblížila za tlumačovskou základní školu Pavlína Kolaříková.

Případy vandalství obec zatím na policii neohlásila.

„Nepřijali jsme zatím žádné hlášení o zmíněných událostech,“ potvrdila policejní mluvčí Lucie Javoříková.

Pokud by se jednalo o škodu do pěti tisíc korun, hrozila by vandalovi (-lům) peněžitá sankce. Škoda nad pět tisíc korun znamená trestný čin až s roční sazbou. V případě viníka do 15 let by se záležitost řešila s rodiči, mezi 15–18 lety hrozí poloviční trest, například pobyt v nápravném zařízení. (jk)