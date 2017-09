Ve středu ve Zlínském deníku: prvňáčci ze ZŠ Tečovice, Provodova a Halenkovic

„Vidina malého platu nás neodradila. Je to spíše práce o tom, jestli vás to baví, či ne,“ říká pro Deník čtyřiadvacetiletá učitelka Alena Hiršová z Napajedel. Letos v červnu ukončila studium na olomoucké univerzitě, obor učitelství pro první stupeň, a v září nastoupila coby učitelka do 2. základní školy Napajedla, kam sama coby školačka chodila.