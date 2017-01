Ve Vlčkové opraví rozpadající se dlažbu i loupající se kříže

Vlčková – Opravit dlažbu před kapličkou a dvojici památných křížů chtějí pro letošek ve Vlčkové. „Kříže mají už oloupanou starou barvu, je potřeba je zkulturnit, dát jim nový nátěr. Jeden je přímo u kapličky, druhý na konci obce," informoval starosta Pavel Huňa.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

U kapličky se pro změnu zase dlažba rozpadá, samotnou památku opravili už v minulých letech. Starosta na oboje úpravy vyčíslil náklady na zhruba 70 tisíc korun, obec si na to podala žádost o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. „Uvidíme, zda se do toho pustíme, když neuspějeme. Není to jediná investice letoška," dodal.