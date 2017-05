Ve Zlíně fungují ještě desítky výherních automatů

Prohrát během chvíle veškeré úspory či výplatu v automatu? Na Zlínsku je to stále možné, byť se radnice snaží stále hazard omezit. „Ve Zlíně je aktuálně zhruba deset až jedenáct automatů na 1000 obyvatel," informoval za zlínský magistrát Lukáš Fabián z tiskového oddělení.

V krajském městě platí od června 2015 vyhláška regulující provoz hazardu v centru města, stávající platné licence však provozovatelům automatů ještě mohou dobíhat. „Měly by vypršet během letošního či příštího roku. Jinak město nepovoluje nová kasina a herny,“ podotkl Lukáš Fabián.

82 procent dotazovaných ze Zlínského kraje si myslí, že zákon o loterijních hrách a hazardu pomohl omezit výherní automaty.

Boj s hazardem svádějí také třeba v Otrokovicích. Tamní radnice zakázala provoz loterií a jiných podobných her na území celého města v roce 2013.

Podle mluvčí Romany Stehlíkové díky tomu také ve městě poklesla kriminalita, o zhruba stovku trestných činů za rok. Prokazují to statistiky trestných činů před a po zákazu hazardu.

„K dnešnímu dni není na území města povolena žádná hra spadající pod úplný zákaz. Na území města se ovšem projevil problém s provozováním nelegálních her, takzvaných kvízomatů. Radnice však sama nemá kompetence k zásahu proti nelegálnímu hazardu. Vedení města proto podalo podněty k příslušným státním orgánům, které se záležitostí zabývají,“ konstatovala Romana Stehlíková.

Hazard? Je to lepší, ale ne dokonalé, hodnotí situaci panelisté Deníku

Kroměřížsko – Zatočila končící vláda prostřednictvím zákona s hracími automaty a hazardem vůbec? Osobnosti kroměřížského regionu oslovené v rámci Panelu Deníku se ani tentokrát neshodnou stoprocentně. Mimo jiné totiž platí, že problematika je to složitá a úhly pohledů se mohou lišit.

„Bude na to mít rozdílný pohled starosta, který má z hazardu příjmy do rozpočtu, a člen rodiny, která přišla v exekuci dům," připomíná třeba předseda okresní Agrární komory Jan Hašek – i on je ale zastáncem omezování hazardu.

Bývalá kroměřížská starostka Daniela Hebnarová se domnívá, že se podařilo vliv hazardu omezit.

„Byť je tento zákon jistě kontroverzní téma a dokáži si představit, že by se podobného omezení dařilo dosáhnout i bez tak drastického zásahu do této (státem legalizované) podnikatelské aktivity," podotýká současná ředitelka Domu kultury v Kroměříži.

Podle šéfa kroměřížských sportovních zařízení Karla Holíka je dobře, že i v regionu už ubylo míst, kde se dají výherní automaty hrát.

Naproti tomu ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková připomíná, že některá města však v hazardu stále ještě vidí zdroj příjmů do městské kasy. Ředitelka holešovského centra TyMy Jarmila Vaclachová pak přiznává, že tento zákon detailně nezná.

„Problematika hazardu je velmi složitá věc, z pozice své funkce ale vnímám samozřejmě například hrací automaty velmi negativně," dodává.

Loterijní zákon neřeší problém závislých hráčů

Slovácko – Vloni na jaře schválili poslanci novelu loterijního zákona, která měla bojovat s hazardem. Platí od ledna 2017. Původní zákon pocházel z roku 1990.

Ministerstvo financí zavedlo pod hlavičkou boje proti hazardu internetovou cenzuru, ubralo příjmy obcím, ale to podstatné, což je problém závislých hráčů, vůbec neřeší.

Přesto si většina osobností ze Slovácka myslí, že tzv. loterijní zákon pomohl omezit automaty.

Mnozí by byli však daleko přísnější.

„Výherní automaty bych zakázal zcela, peníze plynoucí do státního rozpočtu z hazardu rozhodně nestojí za celou řadu rozvrácených rodin a zničených lidských osudů," poukázal na důsledek závislosti ředitel Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti Jan Vorba.

A již několikrát zmiňovaný problém hráčů je to, co vadí kritikům zákona, toto totiž neřeší.

Vliv závislosti na hazardních her na život připomněl i další respondent. Moderátor a bavič Petr Chabičovský by byl pro, aby se zavedli registry nebo hráčské karty, aby v bednách nekončilo výživné a sociální dávky.

„Je nutné vysvětlovat, že jde o zábavu, nikoli o snadnou cestu k financím," zdůraznil moderátor.

Zákon sice pomohl omezit hrací automaty, ale rozmohlo se hraní na internetu, jak zmínil ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti. Dnes je podle průzkumů oblíbenější než „bedny". Češi navíc sázení milují, ročně v něm protočí přes 137 miliard korun.

Omezit hazard je správné, jen pozor na „černé" herny

Valašsko – Smutných příběhů, které začaly vzrušením ze hry a touhou vyhrát peníze a skončily dluhy a rozpadem rodin jsou desítky i stovky. Často mají společného jmenovatele: hazard.

Vloni na jaře schválili poslanci novelu loterijního zákona, která hazard omezuje. Dle většiny dotázaných oslovených v Auditu Deníku na Valašsku to byl správný krok.

Že by měly být hrací automaty potažmo herny dostupné co nejméně, si myslí například vsetínský hudebník a textař Dušan Trličík. Stejně tak vítá omezení hazardu také duchovní správce farnosti v Zašové Jiří Polášek.

„Hazard vede k závislostem a jakékoliv jeho omezení zvenčí slouží dobře k tomu, aby tyto závislosti nevznikaly. Gamblerství ničí rodiny a životy a proto omezení vítám," vysvětlil svůj postoj zašovský farář.

S omezením dostupnosti hazardu souhlasí také další oslovení lidé v Panelu Deníku v našem regionu. Podle některých však ani zpřísnění loterijního zákona není všespásné.

„Regulace hazardu je do určité míry pozitivním krokem. Prozatím nelze pozorovat v praxi, zda skutečně dojde k omezení negativních dopadů, tedy předlužení, rozpad rodin a podobně, zda se tímto zákonem spíše nepodpoří nelegální hazard," namítla vedoucí vsetínské občanské poradny Soňa Zelíková.

Podle ředitelky Domu kultury ve Vsetíně Petry Dvořákové se skutečné dopady novely loterijního zákona ukáží v plném světle až v budoucnosti.

„Snad regulace pomůže. I když platí, že kdo hrát chce či potřebuje, cestu si najde. Když se herny zakáží úplně, rozšíří se černé," míní Dvořáková.

Eliminace současného množství heren je však podle ní ideální postup proti hazardu.

„Nejdůležitější je, aby začal fungovat registr hráčů a hrát mohli skutečně jen ti, kteří na to mají. Ne ti, kteří prohrají sociální dávky, invalidní důchody a podobně," zdůraznila Petra Dvořáková.

Ptáme se osobností: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty?

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

Ano. Ale je otázka, na jak dlouho a kam se hazard zase přesune.



Jana Janíková, 56 let, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Nevím.



Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

ANO.



Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

ANO. Otázkou je, zdali omezil hazard jako celek, nebo jestli se jen jeho těžiště přesunulo do jiných sfér. Mám obavy, že ano.



Marian Dej, 42 let,kněz

Ne. Problém automatů je mnohem komplexnější.



Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO I NE. Pomohl lokálně a je určitě pozitivní, že je teď méně vidět. Kdo ale chce hrát, svůj automat si stále najde.



Jaroslav Janeba, 69 let, šéftrenér zlínských vzpěračů

ANO. Ale jak znám z vlastní zkušenosti, tak tyto automaty byly, jsou a vždy budou ne výherní, ale „proherní“. Jelikož vždy musí vydělat pouze provozovatel (majitel).



Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

Ano. Nechápu, proč tak dlouho mohli někteří provozovat hrací automaty a přivést tolik lidí do zoufalé životní situace. Doufám, že naše děti se budou jednou chodit dívat na hrací automaty někam do muzea a nebudou chápat, že jejich provozovatelé nebyli za provoz heren v kriminále. Je mi lidí závislých na hracích automatech líto. Doporučil bych jim zůstat u závislosti na tabáku – to má jen samá pozitiva.



Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

ANO. Čerpám ale jen z veřejně dostupných informací



Martin Gazda, 40 let, iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

ANO. Vidím je méně, efekt je ale sporný. Myslím si, že ochrana mladistvých byla dostatečná i před zákonem. Stačilo pouze novelizovat úpravu k hazardu na internetu a lépe kontrolovat dodržování původního zákona.



Jan Skoch, 60 let, předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

ANO I NE. To, že obce mohou tuto oblast částečně regulovat je dobře. Na druhou stranu si hazard cestu k zákazníkům vždy najde, třeba ve formě kvízomatů.



Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO i NE. Možná snížil počet automatů. Sázení ale vytlačil do „ilegality“ k jiným formám. To podstatné se tedy nevyřešilo.



Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti Otrokovická Beseda

ANO i NE. U nás v Otrokovicích se už řadu let „volněji dýchá“, ale někteří podnikatelé by se mnou asi nesouhlasili.



Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

NE. Můj názor je, že ne, ale k loterijním hrám jsem nikdy neinklinovala.



Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO. Pokud to ochránilo jediného člověka před gamblerstvím, je to pozitivní.



Vladimír Řihák, 52 let, lékař

Nejsem si jist. Já osobně jsem do automatu nevhodil nikdy ani korunu. Vadí mi ale fakt, jak někteří zastupitelé populisticky omezují automaty ve svých městech bez uvědomění si rizika omezení příjmu do městského rozpočtu. Jsem pro omezení, ale s použitím rozumu.



Luděk Randár, zlínský herec

Nepočítal jsem je.



Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

Ne. Hrací automaty pomohly omezit přesun hazardu na internet.



Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

ANO i NE. Přiznám se, že výherní automaty jsou pro mne „španělská vesnice“, proto neumím jednoznačně odpovědět, ale dle mého názoru je to poměrně nepřehledně řešená oblast.



Eduard Bláha , ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

NE. Jejich provozovatelé se nám smějí. Stydím se, že jsme tohle „podnikání“ ještě nedokázali postavit mimo zákon. Je to další důkaz impotence demokracie ve středoevropském podání.



Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

Doufám, že ano.



Josef Bernátík, 64 let, důchodce, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO. Podmínky k omezení ano.



Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

ANO. Určitě ano. A vzhledem ke společenské škodlivosti výherních automatů je nutno tuto oblast dále pečlivě monitorovat a regulovat.



Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO I NE. Těchto typů výherních automatů výrazně ubylo v běžných barech a hospodách. Naopak jich zase přibylo v hernách a kasínech. V následujících letech by měla tato „specializovaná“ zařízení upadat, protože bude narůstat počet těch, které nebudou schopny splnit požadavky dle schváleného zákona 186/2016.



Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

ANO. Výrazně ubylo heren ve městech, avšak hazard nelze vymýtit zcela. Jen se přesunul na okraje měst do kasin. Regulaci hazardu považuji za velmi přínosnou.