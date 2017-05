Věra Kramářová byla pro mnohé lidi zdrojem poznání

Nesmazatelně se do historie Otrokovic zapsala Věra Kramářová, tamní dlouholetá kronikářka, která zemřela v neděli 14. května ve věku nedožitých 83 let.„Je to pro město obrovská ztráta," řekl Deníku Petr Klokočka, kronikář města, který pomyslnou štafetu od seniorky převzal v roce 2015.

Věra Kramářová zemřelaFoto: Deník / Budačová Nataša

Věra Kramářová měla podle něj obrovský přehled o historii města, včetně té moderní, který také dokázala vepsat právě do kroniky.

„Všechny její zápisy jsou skvělé, velice podrobné. Například její zaznamenané údaje z ničivých povodní z roku 1997 jsou dodnes pro řadu lidí základním zdrojem poznání,“ vyzdvihl otrokovický kronikář.

Navíc bez ohledu na svůj relativně vysoký věk dokázala také převést kroniku z rukopisných zápisů do elektronické podoby, a to až do roku 2014, kdy ji psala sama.

„Všechny je digitalizovala, pomáhal jí s tím údajně také její manžel,“ doplnil kronikář.

Věra Kramářová celý svůj profesní život spojila s Gymnáziem Otrokovice, za svou dlouholetou činnost pro město byla od podzimu roku 2014 držitelkou ocenění Osobnost města Otrokovice. Poslední rozloučení s ní se koná v pátek od 14.30 hodin ve smuteční síni v Kvítkovicích. Na její počest město vyvěsilo černou vlajku.

Posledního rozloučení se zúčastní také zástupci vedení města. Smuteční řeč pronese i bývalá starostka města Radoslava Matuszková.

„Je to pro nás velká ztráta. Paní Věra Kramářová byla stále veřejně činná, zapojovala se do většiny kulturních i sportovních akcí. Tím, že byla učitelka, znala mnoho otrokovických obyvatel od dětských let,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.