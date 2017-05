Vesnice roku: košťata do rukou! Obce se musí lesknout

Nechtěl, ale přehlasovali jej. Takovou trošku trnitou cestou si musel projít starosta Machové František Klementa, než obec se vším všudy oficiálně přihlásili do letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2017.

„Ne že bychom se neměli čím pochlubit, o tom to nebylo. Spíše jsem jen už věděl, co to obnášelo po zkušenostech v roce 2012, kdy byl starostou ještě můj předchůdce,“ obhajuje svůj postoj starosta.

Tehdy vyhráli Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.

„Získali jsme za to 400 tisíc korun, o které jsme však mohli žádat až v dalším roce, čerpat získanou dotaci jsme mohli až v roce 2014. Nemohli jsme ji využít hned, a to se mi nelíbilo,“ vysvětlil.

Přípravy, úklid v obci či dořešení nějakých restů, aby se před návštěvou odborné komise ukázali v co nejlepším světle, prý nikterak nehrotí. Naopak starosta Kašavy Josef Jarcovják to vidí trošku jinak. Obec se vloni stala celorepublikovým vítězem Vesnice roku 2016.

„Pravda je taková, že díky soutěži jsme uklidili i ta největší zákoutí, která jsme jindy dlouhý čas opomíjeli nebo jsme je kvůli provozní slepotě neviděli,“ zasmál se pro Deník starosta Kašavy.

Ze všeho nejvíce jej těší, že se celá obec k účasti v soutěži postavila čelem, do rukou si obyvatelé vzali košťata, lopatky či jiné nářadí a gruntovali.

„Uklidili si před domem a to obci hodně pomohlo. Díky tomu, že jsme vyhráli coby obec Zlínského kraje a pak ještě České republiky, užili jsme si dvě nádherné oslavy. Já osobně jsem tu zažil několik ministrů, našeho starého i nového hejtmana,“ zhodnotil starosta.

A jestli dříve měli o turisty nouzi, teď ji v žádném případě nemají.

„Jezdí k nám spousta lidí, přijelo k nám už více než 300 starostů. Chtějí se podívat, jak to v naší Kašavě funguje a vypadá,“ dodal. Hrdost při zmínce vítězství dodnes cítí například Stanislav Marcoň, který působí například v tamním ochotnickém spolku.

„Jen slávou v tom jednom okamžiku to nekončí. Do obce jezdí více lidí a pro ně je potřeba připravit nějaké to povídání. Našemu divadlu to zase přineslo fakt, že o nás lidé více vědí,“ řekl Stanislav Marcoň.

Do letošního ročníku Vesnice roku 2017 se za Zlínsko přihlásily čtyři obce: kromě už zmíněné Machové je to Žlutava, Rudimov a Neubuz.

Trošičku nervozita panovala zpočátku například v Neubuzi, která čítá jen přes 460 obyvatel. Ta si totiž odbývá v soutěži svou vůbec první premiéru.

„S nápadem přihlásit nás jsem koketovala delší dobu,“ přiznala starostka Renata Zábojníková.

Na nedávné schůzce s obyvateli, kterou kvůli tomu svolali, však napětí a tréma prozatím ze všech spadly.

„Když jsem viděla nadšení všech, potěšilo mě to. Lidé chodili s nápady, co bychom komisi mohli ukázat, čím bychom se mohli pochlubit. Užili jsme si spoustu srandy, padaly skvělé nápady. Ty vám ale zatím neprozradím,“ zasmála se starostka, která je ve funkci druhé volební období.

Stanislav Kolář, starosta Žlutavy (mimo jiné Vesnice Zlínského kraje 2012), si nejvíce cení toho, že účast v soutěži sbližuje hlavně obyvatele. A to ho nejvíce těší.

„Je dobře, že Vesnice roku existuje. Díky ní se zviditelňuje práce všech. Je třeba mít na paměti, že venkov nikdy nebude městem. Venkov je svůj a vždycky bude mít své priority,“ konstatoval.

Rudimov s počtem obyvatel 260 je prozatím přesvědčený, že jej letos žádný úspěch nečeká. Loňský zisk oranžové stuhy za spolupráci obce a zemědělského subjektu totiž starosta Stanislav Franc považuje za zlatý hřeb.

„No, ještě uvidíme. Naši lidé se do příprav zapojují. Ještě musíme vymyslet, jestli se nějak na hodnotící komisi speciálně připravíme,“ sdělil.