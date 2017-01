Většinou už při třetí lekci chlapi zjistí, že nejsou taneční polena

Zlín /ROZHOVOR/ - David Voráč se tanci věnuje více než deset let na profesionální úrovni. Mrzí ho, že ve Zlíně je málo tanečních prostor i klubů, přesto vzkazuje: „Nebojte se přijít si zatančit!"

LEKTOR A TANEČNÍK. Taneční mistr David Voráč tvrdí, že k výuce tance není žádný mimořádný talent nutný Foto: Archiv D. Voráče

Taneční mistr přišel na rozhovor ve velmi vzpřímeném postoji a mírně zadýchaný. „Běžím z lekce tance pro dámy v téměř důchodovém věku ty mne jednou utancují," směje se s nadsázkou David Voráč z Dance Studia Starlight.

Chodí v dnešní době lidé na plesy?

Myslím, že lidé na plesy chodí rádi. I přesto, že mají mnohem více možností, jak trávit volný čas, tak většinu podle mě plesy baví. Jsou sice i plesy, kde se moc netančí, tedy je to spíše zábava, třeba Ples podnikatelů, nebo i Studentský ples gymnázia. Pak zde jsou vyloženě taneční plesy, což bývají plesy tanečních škol, ale mnohdy je skvělý i ples nějaké malé základní školy.

Jaký je současný trend?

Trendem jsou tematicky zaměřené plesy. Třeba Ples Univerzity Tomáše Bati, který je letos zaměřený na Francii. Pro mnoho lidí je zajímavé se dobově obléknout.

A v tanci?

Vždy je nějaká moderní vlna, třeba salsa, zumba, břišní tance, flirt dance a nyní je to zejména swing a tanec u tyče, tedy pole dance. Na plesech se bohužel stále více objevuje trend, kdy se příliš hrají pomalé věci, tedy hodně blues a waltz, ale latinsko-americké tance prakticky vůbec.

Jsou ve Zlíně kvalitní prostory pro tanec?

Výborné k tanci je Kongresové centrum, ale uvítal bych i další prostor. Velmi by se mi líbilo, kdyby třeba místo „torza" na Jižních Svazích ve Zlíně vznikla nejen víceúčelová sportovní hala, ale také taneční sál.

Chodí lidé na plesy hezky upravení, nebo už se na to nehledí?

Jak vnímám, tak lidé chodí hezky a vhodně oblečení. Je ale pravda, že mnohdy nepohodlné oblečení člověka velmi znervózňuje a necítí se v něm dobře. Pak třeba muž nechce jít na ples jen proto, že je mu oblek malý a boty nepohodlné. Rozhodně se tedy nevyplatí mít na sobě něco upjatého a být z toho nervózní. Proto i v kurzech už nikdo nevyžaduje společenské oblečení, ale něco pohodlného.

Zapojuje se do tanečních kurzů stále více lidí?

Zájemců o taneční kurzy je stále více. Možná i proto, že studia rozšiřují své nabídky a snaží se o větší multižánrovost. Dříve se třeba stávalo, že holčička tančila společenské tance, ale pak přišla o partnera a neměla s kým a jak tančit, tedy teď může přejít třeba do jazz dance nebo na balet. Celkově vychováváme více univerzální tanečníky.

Stále platí, že je málo kluků?

Ano, máme málo chlapečků. Stává se, že chlapcům se tanec líbí, ale tatínek jim to „nedoporučí". Naopak přibývá starších žen, které chodí tančit. Máme i kurz, kam chodí ženy starší 50 let, kde se dopoledne setkává téměř deset starších dam, které si to velmi užívají.

Muži se do tance nehrnou…

Chlapi neradi tancují, ale na popud své budoucí ženy jdou třeba trénovat svatební tanec. Každý říká, že tančit neumí, že jim to nejde, pak ale zjistí, že to není pravda. Nejhorší je, že lidé si myslí, že jim to nejde, ale ve skutečnosti jim to jde. Ještě se mi nestalo, že bych měl svěřence, který se tančit nenaučil.

Někomu to však trvá déle…

Většinou už při třetí lekci chlapi zjistí, že vůbec nejsou taneční polena. Jsem vystudovaný učitel matematiky, kde každý ví, že se musí učit, aby se to naučil. U tance si mnozí myslí, že musí mít talent, ale že se učit nemusí.

Většina lidí ale nechce být profi tanečníkem, ale jen se pobavit.

Přesně tak. My chceme dělat tanec pro tanec. Nejde o soutěže, ale o komunitu, v jejímž rámci děláme i různé besídky, výlety do zoo, tančírny, tábory… Většina našich členů nechce soutěžit, ale miluje tanec.

Jak často trénují tanečníci?

Ten, kdo chce soutěžit, chodí na tréninky denně. Měl by se tanci věnovat minimálně tři hodiny denně. Pokud už nechce postupovat a chce se jen udržovat ve formě, tak mu stačí hodina a půl denně.

Tanec je sportovní disciplína, tedy je to i dřina?

Někdy je to náročné. Míváme soustředění, kde se tanci věnujeme od rána do večera a je to velmi intenzivní práce. Pro tanečníky, kteří chtějí soutěžit v tanci, děláme i psychologickou přípravu a doporučujeme jim i vhodnou stravu. Díky správnému jídelníčku máme také v Dance Studiu Starlight nejkrásnější tanečnice a tanečníky.

Tedy mají své jídelníčky?

To ne, ale vědí, jak by měli správně jíst. Strava je velmi důležitá. Dříve, když jsme dělali soustředění, tak jsme si objednávali jídlo z jedné ne úplně kvalitní restaurace. A děti bývaly unavené a vyčerpané. Pak jsem začali spolupracovat s lepší restaurací a také jsme jim začali kupovat svačiny, tedy čerstvé ovoce a zeleninu, kvalitní potraviny bez éček. Je to obrovský rozdíl. Děti jsou mnohem více vitální a zvládnou toho mnohem více.

Jak jste se k tanci dostal vy sám?

Jsem z Hvozdné, kde kamarádka sháněla tanečního partnera. Poprosila mě, abych přišel tancování vyzkoušet a mě to nadchlo. Tenkrát mi bylo asi 14 let, tedy jsem začal trochu pozdě, ale už jako dítě jsem chodil do lidových tanců a do baletu, proto mi učení tanečních kroků rychle šlo. Věřím, že bude přibývat lidí, kteří si tanec zamilují tak jako já.

Dance Studio Starlight sídlí v Dlouhé ulici ve Zlíně. Je to multižánrová taneční škola pro všechny věkové kategorie (499 let). Styly tance, které v Dance Studiu najdete: sportovní tanec, balet, jazz, step, dance dance, contemporary, twerk, swing, lindy hop, zouk, salsa, spontánní tanec, taneční hodiny pro mládež, dospělé a mnohem více. Zajišťují předtančení na plesech a akcích, individuální výuku tance, kroužky ve školách a školkách, svatební choreografie.

MARCELA KANIOVÁ