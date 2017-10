Víte, kam nesmíte na houby? Divočáky má teď na mušce i policie

Vášniví houbaři na Zlínsku se budou muset vyrovnat s dalším nepříjemným omezením kvůli africkému moru prasat (AMP). Do některých lesů se jen tak brzy nepodívají. Do míst, kde se nákaza AMP nevyskytovala, lidé mohli dosud vstoupit.

Elektrické ohradníky by měly zabránit migraci prasatům nakaženým africkým morem prasat. Ohradníky dnes začali pracovníci najaté firmy instalovat v úseku Zlín-Fryšák.Foto: Deník / Karásek Jan

Do boje s AMP se má postavit dvacítka vycvičených policistů.

Podle nejnovějšího omezení Krajské veterinární správy (KVS) to ale již možné nebude.

Do odstřelu divočáků se totiž ve vymezené zóně nově zapojí i kolem dvaceti elitních policistů, návštěvníci tedy do lesa nebudou smět kvůli vlastní bezpečnosti. Týká se to například Dolní Vsi Fryšták.

„Důvodem je bezpečnost lidí a zajištění klidu v dané oblasti, aby se nákaza divočáků nerozšířila na další území kraje,“ vysvětlil tento krok František Mahdalík, ředitel sekce KVS pro Zlínský kraj.

Podle mluvčí Policejního prezidia ČR Evy Kropáčové budou prasata lovit policisté z různých krajů.

PORADILI BYCHOM SI SAMI, ZNÍ OD MYSLIVCŮ

Myslivci ze Zlínska ale tento krok zrovna nevítají.

„Je to trochu zbytečné, myslivci by byli schopni si poradit,“ míní za zlínské myslivce předseda Okresního mysliveckého spolku Zlín Zdeněk Hluštík.

O opatření informovala veřejnost KVS v pátek.

„Vstup do území je i nadále povolen majitelům honiteb a nemovitostí a také myslivcům či úředním osobám Státní veterinární zprávy a jiné. Tyto osoby musí také dbát zvýšené opatrnosti zejména v ranních a podvečerních hodinách,“ doplnil za zlínskou radnici Lukáš Fabián z tiskového odboru.

LIDÉ BY MĚLI BÝT DOSTATEČNĚ INFORMOVÁNI

Na nové omezení se budou muset připravit i zastupitelé jednotlivých obcí.

„Kde máme stanoven zákaz vstupu, tam to dodržujeme. O všech opatřeních obyvatele informujeme,“ uvedl starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

Omezením vstupu do lesa v Dolní Vsi však bude pro místní zřejmě překvapením.

„Vymezené území je viditelně ohraničeno páskou a ohradníky. O dalších krocích budou obyvatelé informováni především místním rozhlasem, ale i na webu města,“ vyjmenovala Gabriela Najmanová, která již nyní čeká v souvislosti s novým omezením smršť dotazů ze strany lidí.

„Konkrétní pokyny jsme ale ještě od nikoho neobdrželi,“ připomněla důrazně.

CHYSTAJÍ ZBRANĚ

Policejní prezidium bližší informace k odlovu divočáků v zamořené oblasti podá až v pondělí.

„Tento týden se konaly zkoušky střeliva, které policie běžně nepoužívá a které jsou pro tyto účely,“ vysvětlila mluvčí prezidia Eva Kropáčová s tím, že odstřel budou provádět proškolení policisté společně s myslivci.

Podle stránek Českomoravské myslivecké jednoty Okresní myslivecký spolek Zlín, ale účastníci ze společné konzultace odcházeli více než rozčarováni. Myslivcům vadí nedostatečná komunikace, která prý panuje kolem všech opatření týkajících se AMP.

„Bylo konstatováno, že je třeba odlov zintenzivnit, tudíž po projednání ve vládě bude povoláno 20 policistů, aby pomohli odstřel řešit. Z toho vyplývá, že myslivci by se během uvedeného týdne mohli do lovu zapojit pouze okrajově,“ uvedl rozčarovaný předseda zlínského mysliveckého spolku Zdeněk Hluštík v dopise řediteli KVS Zlín Františku Mahdalíkovi. Zveřejnil jej na stránkách spolku.

ODNESOU TU NEJVĚTŠÍ DŘINU

Podle Hluštíka jsou právě myslivci ti, kteří bez reptání mnohdy v těžkém terénu, uvádí do pohybu řadu nařízení a pokynů, jejichž platnost pak někdy netrvá ani 24 hodin a postrádají rysy koncepční práce.

„Vím, že nařízení Ministerstva zemědělství je závazné, ale slušnost (snad) říká, že alespoň konzultace s lidmi z terénu by byla na místě,“ píše se dál v dopise.

Podle Hluštíka na zmíněném „školení“ nebyl prostor ke konzultaci, a byl výsledek byl dán a to bez ohledu na názory myslivců.

„Panu předsedovi jsem na dopis odpověděl, přesto se k tomu nebudu vyjadřovat veřejně,“ odmítl výtky myslivců komentovat ředitel KVS ZK Mahdalík.

RESPEKTUJTE ZÁKAZ

Porušení zákazu vstupu do lesů může ohrozit životy a zdraví nejen houbařů.

„Příští týden jsem chtěla do lesa u Fryštáku, asi to ale zruším a pojedeme třeba na Valašsko. Člověk aby se dnes bál do lesa vkročit. Když mu nehrozí pokuta nebo nemocný divočák, tak tam teď budou ještě střílet,“ povzdechla si Zdena Křížová ze Zlína.

Podle ní je to škoda, vždyť právě nyní je po dlouhé době skvělá úroda hřibů.

Vymezená oblast: nezastavěné katastralní území obcí Březová u Zlína, Dolní Ves Fryšták, Horní ves Fryšták, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Lukov u Zlína, Lužkovice, Ostrata, Příluky u Zlína, Slušovice, Štípa, Veliková, Veselá u Zlína, Vitová, Zlín, Želechovice na Dřevnicí, dále zevní hranicí tvořenou silnicí 490 Zlín – Fryšták, silnicí 489 Fryšták – Lukov, silnicí 489 a 491 Lukov – Hrobice, silnicí 491 Hrobice – Slušovice, Slušovice – Lípa a silnicí 49 Lípa – Zlín