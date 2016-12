Voda příští rok v kraji někde zdraží, teplo naopak zlevní

Zlínský kraj - Lidé na většině území Zlínského kraje si příští rok mírně připlatí za vodné a stočné. Cena poroste na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku, o inflaci se zvýší i na Zlínsku, jen ve vsetínském okrese zůstane na stejné úrovni jako letos. Méně zaplatí lidé za teplo. Ceny ostatních služeb, jako je poplatek za komunální odpad, za psy i nájemné v městských bytech nebo jízdné, zůstanou ve velkých městech většinou stejné jako v letošním roce.

Vodovod. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Nejlevnější voda v kraji bude i příští rok na Kroměřížsku.

Nejlevnější voda v kraji bude i příští rok na Kroměřížsku, kde se cena oproti letošku zvýší o dvě procenta na 74,91 koruny včetně DPH za metr krychlový.

Na Uherskohradišťsku zdraží o 1,2 procenta na 75,90 koruny včetně DPH, na Vsetínsku zůstane cena stejná jako letos, 79,47 koruny včetně DPH. Na Zlínsku budou lidé za metr krychlový vody platit 86,71 koruny včetně DPH, což je o 0,25 koruny více než letos.

NA TEPLOVOD JSOU NAPOJENY DVĚ TŘETINY DOMÁCNOSTÍ ZLÍNA

Naopak za teplo obyvatelé Zlína příští rok ušetří. Budou platit o více než tři koruny méně za GJ, v případě přenosu horkovodním potrubím zaplatí za GJ 594,26 koruny včetně DPH, letos to bylo 597,53 koruny. U přenosu teplovodním potrubím to bude 633,18 koruny za GJ včetně DPH, letos stál GJ 636,64 koruny.

„Teplovodní potrubí se používá především na Jižních Svazích, obecně jsou na teplovod napojeny dvě třetiny domácností Zlína," řekl Lukáš Fabián z tiskového odboru magistrátu.

Za teplo zaplatí méně také lidé ve Vsetíně.

„Odběratelé budou mít od 1. ledna 2017 cenu tepla a teplé užitkové vody nižší o tři procenta, a to ve výši 557 korun za GJ bez DPH. Uvedené snížení ceny představuje pro průměrnou domácnost úsporu asi 500 korun," uvedl předseda představenstva společnosti Zásobování teplem Vsetín Michal Chmela. V Uherském Hradišti zůstane cena stejná jako letos, tedy 511 koruny za GJ bez DPH.

OSTATNÍ POPLATKY SE VE ZLÍNĚ NEMĚNÍ

Obyvatelé větších měst v kraji nebudou platit více za různé služby. V krajském Zlíně se ceny za svoz odpadu, nájemné v městských bytech či poplatek za psy nezvyšují už několik let. „Snažíme se hospodařit tak, abychom nemuseli žádné poplatky zdražovat, myslím ty, které mají vazbu na město a které dokážeme ovlivnit. Příští rok tak bude opět v tomto směru příznivý," uvedl primátor Miroslav Adámek (STAN).

Za svoz odpadu lidé budou platit 500 korun, nájemné ve standardních bytech stojí 79,53 koruny za metr čtvereční. Za chov jednoho psa platí lidé od 200 do 1000 korun podle lokality. Nezmění se ani jízdné v městské hromadné dopravě, základní jízdenka stojí již několik let 12 korun.

Ceny se nezvyšují ani v Kroměříži a Uherském Hradišti, kde budou od Nového roku děti a mladí lidé do 18 let a senioři nad 70 let osvobozeni od poplatku za svoz odpadu. Ve Vsetíně je nově zaveden jen poplatek za psy ve výši 1000 korun u lidí, kteří mají trvalé bydliště na městském úřadě.

„Těchto lidí přibývá, na úřadě má bydliště 1400 až 1500 lidí," uvedla mluvčí radnice Adéla Kousalová.