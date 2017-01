Výstava hmyzu: Beseda praskala ve švech. Největší zájem byl o ochutnávku hmyzu

Otrokovice – Jako ve velkém mraveništi. Tak vypadala v sobotu dopoledne již 49. Mezinárodní entomologická výstava a výměnné dny v otrokovické Besedě.

Myšlenka zrodu této výstavy se vylíhla před více jak dvaceti lety v hlavě organizátora akce Dana Čagánka.

„Dříve jsem musel jezdit na tuto výstavu do Prahy, tak jsem si řekl, proč ji neuspořádat i na Moravě," prozradil.

Podle jeho slov si v sobotu v Besedě dalo sraz 86 vystavovatelů nejen od nás, ale i z Maďarska, Slovenska, Polska, Ruska i Německa. Nenechaly si ji ujít téměř dva tisíce návštěvníků. Počet vystavených exemplářů by snad nikdo nespočítal a jejich hodnotu ani nevyčíslil, každá sbírka má totiž podle slov Dana Čagánka sběratelskou hodnotu.

„Můžeme ale tady vidět i největšího brouka na světě Titanus Giganteus (české názvy jsou titan obrovský a tesařík největší) z Jižní Ameriky. No a velkým lákadlem je ochutnávka hmyzu," představil Dan Čagánek.

Tyto speciality návštěvníkům opět připravovala známá odbornice docentka Marie Borkovcová. Je profesorkou na Mendelově univerzitě v Brně, kde učí zoologii a biologii pro odpadové hospodáře. Již patnáct let se také zabývá entomofágií, neboli laicky řečeno, využitím hmyzu v gastronomii.

V Otrokovicích ji doprovázel a laskominy z červů jí pomáhal připravovat její přítel Vladimír Fišer. „Je to skvělé, letos je tady snad o polovinu více lidí, jak minule, ten zájem nás velmi těší," usmáli se.

U jejich stanoviště nebyl ani kousek místa volný. U stolu, kde se chystaly tyto chuťovky se tísnili labužníci, kteří na jejich konečnou úpravu netrpělivě čekali.

Mohli zde ochutnat nejen perníky se zapečenými šváby nebo mravence v čokoládě. Největší zájem měli o smažené moučné červy. „Recept je jednoduchý," prozradila docentka Borkovcová.

„Stačí je osmažit na kvalitním oleji a jen posolit. Jsou křupaví a lahodní," dodala. Podle ní jsou dvě skupiny lidí. Ti, kteří nedají tyto dobroty nikdy do úst a ty, kteří si je zamilují. Její slova potvrdily i dvě ochutnávající slečny. „Je to jako oříšky nebo lupínky, docela mi to chutná," řekla Adriana Hanělová ze Zlína. Její sestra Natálie se nakonec k ochunávce neodhodlala.

Zvědavost přivedla do Otrokovic i Lenku Buckovou z Hostišové. „Je to tady báječné, oslovila mě tady ta pestrost a barevnost," ocenila výstavu i její atmosféru.