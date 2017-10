Výstava o dětech, které se nikdy nevzdají

AKTUALIZOVÁNO 4

Přibližně 1,6 milionu korun. Tolik stály v letech 2013 až 2016 Zlínský kraj návštěvy hlavy státu Miloše Zemana. Ten k nám měl opět zavítat ve dnech od 8. do 10. listopadu. Nakonec ale nepřijede. Podle serveru Aktuálně.cz zrušil totiž cestu poté, co hejtman Jiří Čunek prezidentovi oznámil, že jeho delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun. Namísto Zlínského kraje tak Miloš Zeman zavítá do kraje Olomouckého.