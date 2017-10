Zachovat si zdravý rozum a nepodlehnout vábení moci

ROZHOVOR/ „Na společnost mužů jsem zvyklá. Je pravda, ze ve vzduchu byl cítit testosteron a jisté napětí. To mě ale opravdu nerozhází,“ hodnotí pondělní předvolební akci Deník-bus poslankyně Kristýna Zelienková. Ta stojí v čele krajské kandidátky za TOP 09. Předvolební akce Deníku se zúčastnila jako jediná žena.

Deník-bus - debata v Selské krčměFoto: DENÍK/Jan Karásek

Rozhovor s Kristýnou Zelienkovou. Jedničkou na kandidátce TOP 09 ve Zlínském kraji.

Před odchodem se do vás při tématu těžby štěrkopísku na Slovácku pustil hejtman Jiří Čunek.



Jen jsem se ho ptala, jak nam kraj pomůže v zákazu těžby štěrkopisků. A řekl ze nijak. A že je rád, že mě dosud nepotkal. Prostě starý známý pan Čunek, arogantní a přezíravý.



Jak jste vnímala svého bývalého kolegu z hnutí ANO Radka Vondráčka, zachovaly se vaše dobré vztahy s kolegy i po vašem odchodu do TOP 09?



Bylo mi ho trochu líto, protože se v ten den tuším objevily další informace a důkazy o tom, že Andrej Babiš v kauze Čapí hnízdo podváděl. Panu Vondráčkovi jako advokátovi musí být jasné, že obhajuje neobhajitelné a vypadal poněkud sklesle.

Náš vztah je pracovní, nicméně jeho přízni se netěším. Byl to právě on a předseda Sněmovny pan Hamáček, kteří na organizačním výboru hlasovali proti mé cestě na výbor Rady Evropy, jejíž jsem členem a odkud se mě ANO snažilo dostat. Přitom porušilo mezinárodní dohody. Ale to je v ANO běžná praxe.

#clanek|3370172#



Proč jste se dala na dráhu političky, jaká je dnes politika podle vás?



Nelíbilo se mi, jak stát zachází s podnikateli a jak hospodaří. Jak se obcházejí tendry a jak se kšeftuje s dotacemi. Chtěla jsem to změnit, a tak jsem podpořila ANO ve volbách. To však poté úplně změnilo svou politiku. Pro podnikatele nic neudělalo, a pokud ano, tak jen pro ty nejblíž Agrofertu.

Nastala čistka poctivých a ti, co si přihřívají státní zakázky, ovládli ministerstva. Výběrových řízení bez uveřejnění je 2,5x víc než za minulé vlády. A taková je dnes politika. Navíc je reálná hrozba, že Babiš ovládne instituce a přestane tady fungovat právní stát. Už teď bývalí elitni policisté pracují pro Agrofert.

Ostatně i ministryně Válková byla odejita proto, že odmítala jmenovat do funkcí lidi doporučené Babišem. Současná politika vyzváří strach mezi lidmi. Zacpěme jim pusu koblihou, hlavně, ať nás nechají drancovat. Jenomže za pár let se probereme a zjistíme, že koblihy nějak došly…

#clanek|3367670#



Jaká je kampaň podle vás před parlamentními stranami?



Na první pohled jde vidět, kde jsou zdroje. Mrzí mě, že třeba kampaň ODS je placena z neštěstí druhých. Platí ji totiž mimo jiné Ivo Valenta, největší podnikatel a král hazardu. Za každým jejich billboardem, plakátem a stojanem vidím zadlužené rodiny, nad kterýma se vznáší exekuce, proti kterým jsem čtyři roky bojovala a změnou zákona jsem v tom už kus práce udělala.

TOP 09 stojí na prahu pětiprocentní hranice, myslíte si, že průzkumy budou odlišné, než realita?

Jsem o tom přesvědčená. Viděla jsem různé průzkumy a čísla jsou jiná. Uvidíme za týden. Ať to dopadne jakkoliv, mám čisté svědomí, že jsem udělala pro lidi spoustu dobrého a nehrála jsem nefér.

Co je pro vás jako poslankyni prioritou?



Zachovat si zdravý rozum a nepodlehnout vábení moci. Mám v genech zakódovánu potřebu pomáhat. Z toho mám největší radost.



Jaké budou vaše další politické ambice při případném neúspěchu TOP 09 v nadcházejících parlamentních volbách?



To teď neřeším.