Zákaz kouření se na Zlínsku nesetkává s výrazným odporem.

Absolutní zákaz kouření v restauracích a veřejných prostorách sice mnozí vnímají jako omezování osobních svobod, celkově ho ale respektují.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Samozřejmě mi zákaz kouření v hospodách vadí, myslím, že do kuřáckých hospod chodí kuřáci a minimálně by jim měl být zachován alespoň nějaký, třeba omezený prostor,“ domnívá se Radim Rybníček ze Zlína s tím, že lidé běžně dýchají výfukové plyny, zplodiny z továren apod., což jsou mnohem horší a všudepřítomné jevy.



Dává mu za pravdu také majitel zlínského klubu Bamboo.

„Jsem sice nekuřák, ale myslím, že by nám jakožto majitelům hospod, neměl stále někdo nařizovat, co ve svých hospodách můžeme a nemůžeme dělat,“ sdělil Filip Husák.

Ve svém zařízení měl doposud v přízemí nekuřácké prostory a v patře kuřáckou restauraci. Návštěvníci si tak mohli vybrat.

„Lidé nejsou hloupí, měli bychom jim nechat možnost volby,“ zdůraznil.

„Proč tedy vláda rovnou nezakáže cigarety komplet?“ podivil se dlouholetý podnikatel.



Mnozí ale zákaz kouření vítají. „Kouření mi vadí a jeho zákaz vítám,“ uvedla Zdenka Gajdůšková z Malenovic.

„Chodím ráno do práce a jak čekám na zastávce, chodí tam i taková hovada, která hulí rovnou v zastávce, ani se nesnaží dodržet vzdálenost od čekárny. To bych je vzala lopatou přes pusu, nesnáším to. Ať si hulí, ale neotravují druhé,“ vyjádřila svůj postoj.

„Můj otec kouřil doma a šíleně mi vadilo, jak mi smrdělo oblečení kouřem ve škole. To jsem nesnášela a zůstalo mi to dodnes,“ vysvětlila.



Některé restaurace přitom fungují jako nekuřácké již řadu let a s menším počtem zákazníků se nepotýkají.

„Kouření jsme zakázali už před deseti lety a hostů nám neubylo,“ potvrdila majitelka Hospůdky U kovárny Zuzana Baťová, podle které jsou sice zákazy omezující, ale zrovna u kouření jí to nevadí.

„Respektuji to, vždyť v téměř celé Evropě už to takto platí,“ uzavřela.

MARCELA KANIOVÁ