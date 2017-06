„Zasloužil jsem si Oscara nejen za Amadea, ale i za Valmonta,“ domnívá se Theodor Pištěk

ROZHOVOR / Prestižními cenami ověnčený Theodor Pištěk získal další sošku – Zlatý střevíček mu za jeho celoživotní práci udělili organizátoři 57. ročníku Zlín Film Festu. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal také o své duši automobilového závodníka nebo o režiséru Miloši Formanovi.

Říkáváte, že jste u filmu náhodou, je to tak?

Žádnou průpravu pro filmovou práci jsem neměl, přesto mne v roce 1960 režisér František Vláčil požádal o spolupráci na filmu Holubice. Původně jsem měl být „jen“ výtvarníkem, ale pak bylo potřeba vybrat i nějaké kostýmy. Z jednorázového úkolu se pak stala práce na celý život.



Zřejmě nejvíce Vás proslavily filmy Miloše Formana…

Forman i Vláčil jsou géniové. Je to filmování absolutně pohltí. Oni nevnímají nic jiného. Účastnit se zkoušek u Miloše Formana byla životní zkušenost, protože byl nesmírně precizní a pečlivý. Za jeho Amadea jsem získal Oscara, ale více bych si ho zasloužil za film Valmont. Trochu jsem se cítil dotčený, že mne za Valmonta jen nominovali.

Valmont se natáčel i v Kroměříži…

Natáčení v Kroměříži bylo báječné. Třeba maškarní bál. Bohužel se ale scéna do filmu nevešla. U filmu uděláte hodně věcí, na kterých vám velmi záleží, ale pak se do filmu nevejdou. Na ten bál jsem vyrobil různé příšery a hrůzy, ale diváci je nikdy neviděli.



S Formanem jste se prý také oddávali cyklo projížďkám…

Ano, někdo mu řekl, že jízda na kole je zdravá a přemluvil mě, abychom jezdili spolu. Chvíli nás to opravdu velmi bavilo. Jezdili jsme za prázdniny i dva tisíce kilometrů, projížděli různé francouzské vesnice, které jsou velmi malebné. Občas jsme samozřejmě také zabloudili.

Na který film osobně rád vzpomínáte?

Z dětských filmů určitě na snímek Páni kluci. Patří k mým nejoblíbenějším. Úžasná byla ale také spolupráce s Vorlíčkem a Macourkem. Jejich invence by položila Hollywood na lopatky. Chvílemi sice byla „Arabela“ až nekonečná, ale naštěstí jsme zvládli i neskutečné úkoly.



Spolupracujete při tvorbě kostýmů přímo s herci?

Když jsem dělal civilní filmy, tak jsem se vždy snažil přidat tam něco, co by herci pomohlo při roli. Třeba když měl hrát nerváka, ušil jsem mu na kostým i nějakou kapsičku, kam by mohl nervozně dávat hodinky, nebo si něco šmoulat v ruce apod. Snažím se, aby se v kostýmech dobře hrálo.

Stěžují si někdy herci, že jim kostým nevyhovuje?

Samozřejmě se občas stane, že herec kostým úplně nechce, ale je potřeba mu to diplomaticky vysvětlit. Plno herců má představu, v čem vypadají dobře, ale mnohdy to není pravda. Musel jsem bojovat třeba s představitelem Salieriho, hercem Murray Abrahamem, který měl dokonale ušitý rokokový kostým. Stěžoval si ale, že je příliš těsný a nemůže pořádně mávat rukama. Vysvětlil jsem mu, že se jedná o záměr, protože v rokoku se lidé nemohli příliš rozmachovat. Dnes je to můj nejlepší přítel.



Býval jste známý automobilový závodník, pořád jezdíte rád rychle?

Jezdíval jsem závody a bavilo mě to a pokud bych neměl bolavá záda, pořád bych jezdil rychle. Na závody se ale příliš nedívám. Dříve byly napínavější a navíc nemám rád Hamiltona. Závody ale pro mě bývaly droga. Asi budu mít nejrychlejší pohřební vůz.

