Zeman, Drahoš, nebo Horáček? V kraji se rozjel sběr podpisů pro kandidáty

Vzhůru na Hrad, potřebují 50 tisíc originálních podpisů. Příznivci Miloše Zemana, Michala Horáčka a Jiřího Drahoše sbírají v těchto dnech podpisy pro jejich prezidentskou kandidaturu napříč Zlínským krajem.

Ticho, jen občas někdo zaloví v kabelce či tašce, vytáhne občanský průkaz a podepíše se.

Tak to vypadá už několik týdnů například na podatelně v budově obecního úřadu v Nivnici na Slovácku. Lidé tam mají možnost podepsat podpisové archy pouze pro dva kandidáty: stávající hlavu státu Miloše Zemana a nového kandidáta, textaře Michala Horáčka.

Starosta obce Miroslav Vykydal ujišťuje, že nikdo nikoho k podpisu nenutí, vše je na bázi dobrovolnosti.

„Mohli bychom to vyhlásit v obecním rozhlase, aby o podpisové akci lidé věděli a přišlo by jich více. Ale to právě nechceme,“ říká Deníku starosta.

Když už se někdo zastaví, vyhledá občanku a podepíše se, pak v obci vítězí kandidát Michal Horáček. V Nivnici má zatím desítky podpisů.

„U pana Zemana je to doslova bída,“ přibližuje šéf slovácké obce.

To zase v Zašové na Valašsku do čela země pomáhají výlučně jen bývalému šéfovi Akademie věd ČR Jiřímu Drahošovi. A to konkrétně návštěvníci solné jeskyně v relaxačním centru Salza.

„Pro mě osobně je to jednak kandidát číslo jedna, za další vím, že ostatní kandidáti už mají svoje podpisové archy naplněny. Už nepotřebují tak velkou podporu. A právě v tomto chci pana Drahoše podpořit,“ vysvětluje majitel centra Pavel Trčka.

Ve zhruba třítisícové obci se asi během měsíce zatím podařilo sesbírat kolem stovky podpisů. Tuto možnost mají lidé ještě minimálně do půlky června.

„Pak už nebude asi potřeba pokračovat v podpisové akci,“ dodává.

Na možnost podpořit v prezidentské kandidatuře zmíněného kandidáta upozorňuje plakátek s fotkou Jiřího Drahoše, který je na cestě před vchodem do zařízení.

Zhruba 250 podpisů čítají zase archy ležící v ordinaci sportovního lékaře Lubomíra Nečase v Krajské nemocnici T. Bati. Pacienti tam dobrovolně podepisují arch hlavě státu Miloši Zemanovi.

„Po ošetření se lidí zeptám, zda nechtějí podepsat petici za pana Zemana. Z deseti osm s tím nemá problém,“ říká Lubomír Nečas.

Propisku do rukou tam neberou jen starší pacienti, ale i ti mladší. Možnost podpořit pana prezidenta v opětovné kandidatuře mají lidé také ve zlínské ulici Dlouhá.

„Pan prezident Miloš Zeman je tu docela v oblibě,“ usmívá se zase Barbora Štáblová, která s týmem dobrovolníků nabízela kolemjdoucím podpisové archy v ulicích Zlína uplynulé pondělí. Podpisů se jim podařilo nasbírat desítky.

Co ovšem člověk, to jiný názor. Například Jan Karásek z Uherského Hradiště se přiklání k podpoře kandidáta Jiřího Drahoše, což také stvrdil svým podpisem.

„Nevím, jestli jej budu volit, ale chci, aby kandidoval. Aby měl Miloš Zeman nějakého silného borce coby konkurenci,“ vysvětlil.