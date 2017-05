Zemřela otrokovická kronikářka Věra Kramářová

ROZHOVOR/ Co si zítra užije Milan Švenger nebo Stanislav Dostál, to uchovává Václav Hastík už 47 let ve své paměti! V roce 1970 měl tu čest hájit bránu fotbalového Zlína (tehdy Gottwaldova) ve finále poháru. Nezapomenutelný zážitek mu umocnila skutečnost, že mužstvo dotáhlo velkolepé tažení až k triumfu: po remízách 0:0 a 3:3 se Slovanem Bratislava o něm rozhodl penaltový rozstřel (4:3).