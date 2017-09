Zlín slaví. Dvě nejkrásnější dívky jsou ze Zlína

ROZHOVOR/ Po osmi měsících od vyhlášení dalšího ročníku České Miss, je to tady. Republika zná svou nejkrásnější dívku. Titul Česká Miss 2017 získala v Brně v sobotu jednadvacetiletá Michaela Habáňová ze Zlína. Zlíňáci však mají dvojnásobnou radost, protože třetí místo s titulem krásy Česká Miss Supranational získala také Zlíňanka - Tereza Vlčková.

Michaela Habáňová ze Zlína se probojovala přes castingy a semifinále až k titulu nejkrásnější dívky Česka. Zároveň také vyhrála kategorii Miss online, ve které vítězku volili fanoušci na internetu a i vítězný národní kostým, který bude Českou republiku reprezentovat na soutěži Miss Universe oblékla právě dívka s číslem čtyři.

Finálový galavečer, při kterém se rozhodovalo, která z dívek získá korunku a stane se nejkrásnější dívkou roku, se odehrál v brněnské DRFG aréně.

„Mohu si pozitivně oddechnout, večer se podařil ještě líp, než jsme očekávali. Soutěž pro nás byla výzvou, ale myslím, že se nám to podařilo,“ pochvalovala večer ředitelka České Miss Eva Čerešňáková. V aréně sledovaly finále stovky lidí, přenos mohli sledovat také diváci na internetu nebo v regionální televizi.

Letošní ročník soutěže krásy provázela řada změn a očekávání. Největší změnou oproti letům minulým byl systém hlasování. O vítězce rozhodovala tradičně odborná porota, ta ale dostala pouze třetinu hlasu. Další třetina náležela fanouškům na internetu a poslední část hlasu dívkám uděloval přípravný tým.

Ten s finalistkami pracoval například na kurzu přežití, focení v extrémních podmínkách a celkově během příprav na finále. Stylisté, choreografové, ale i poradci tak měli největší přehled o tom, která z dívek má ke kráse také odpovídající vlastnosti Miss.

Dívku přihlásila do soutěže kamarádka.

„Zkusit se přihlásit do soutěže napadlo moji kamarádka, řekla mi, že na to mám. Podpořila mě i rodina, které bych chtěla moc poděkovat,“ řekla letošní Česká Miss.

Jedenadvacetiletá Michaela Habánová Přestože studentka fyzioterapie na brněnské Masarykově univerzitě pochází ze Zlína, většinu času tráví v Brně. „Mám Brno moc ráda, nejčastěji chodívám s kamarádkami ke katedrále na Petrově,“ svěřila se.

Korunku získaly tři dívky, bez cen ale neodešla žádná. Titul České Miss Earth, tedy druhé místo, získala dívka s číslem pět Iva Uchytilové, třetí místo České miss Supranational Tereza Vlčková s číslem devět.

Hlavní cenou pro vítězku byl kontrakt s kosmetikou firmou v hodnotě půl milionu korun. Dále první tři dívky vyhrály pobyt u jezera Tahoe v Americe a zbrusu nové vozy značky Hyundai. Finalistky, které se neumístily, dostaly k zapůjčení auta od stejné značky.

Michaela Habánová se zúčastní světové soutěže krásy Miss Universe v lednu příštího roku, Iva Uchytilová již za čtrnáct dní poputuje Českou republiku reprezentovat na soutěž Miss Earth na Filipíny.

JOLANA HALALOVÁ

ROZHOVOR

Zlín slaví. Dvě nejkrásnější dívky jsou ze Zlína

"Za těch osm měsíců se z nás stala rodina," říká Michalea Habáňová na své spolusoutěžící.

I v neděli ráno ještě nemohla uvěřit tomu, že se stala Českou Miss.

"Ráno jsem se podívala z okna a ptala jsem se sebe, jestli je to sen nebo ne. Stále to vstřebávám, ale je to krásný pocit," usmála nová MISS České republiky 2017 v rozhovoru pro Zlínský deník.



Co vám soutěž dala, jsou to zkušenosti, nové příležitosti?

Tak ode všeho, ať to byl například společný čas s ostatními finalistkami. Vždyť se z nás stala řekla bych rodina. Určitě i zkušenosti, setkání s osobnostmi a jejich radami, například se Simonou Krainovou a ostatními.



Co říkáte na to, že v trojici nejkrásnějších dívek jste dvě ze Zlína?

Dokázaly jsme, že ve Zlíně jsou opravdu nejkrásnější dívky. (úsměv).



Co vás teď čeká, bude to svět modelingu? Dostala jste už nabídku z nějaké modelingové agentury?

Ano, už máme domluvenou spolupráci s modelingovou agenturou Pure Models, takže nemusíme řešit zakázky. (úsměv).



Kdo vám nejvíc pomohl na vaší cestě až ke korunce královny krásy?

Musím říct, že to byla rodina, přítel, přátelé. Všem jim moc děkuji za to, že to se mnou těch osm měsíců vydrželi.

Jaká je vaše korunka?

Těžká, (úsměv). Je to zvláštní pocit chodit s ní na hlavě, ale už jako malá holka jsem si představovala jak ji nosím. Musím ale říct, že je to opravdu krásný pocit mít ji skutečně na hlavě.



Nyní budete reprezentovat naši republiku na MISS UNIVERSE?

Ano, soutěž bude v prosinci v Las Vegas.



Jaké ceny jste získala za vaše vítězství v soutěži ČESKÁ MISS?

Auto a spoustu dalších cen, ještě jsem neměla od včerejšího večera čas pořádně si ceny prohlédnout. Po vyhlášení to byla doslova smršť . (úsměv).



Nebylo vám líto, že finálový večer nebyl v hlavním večerním vysílacím čase v některé z televizí, ale prostřednictvím on-line přenosu?

Pro mě bylo důležité, že to sledovali mí blízcí, rodina přátelé. Navíc, spousta lidí dnes sleduje hlavně internet.



Ještě jste v Brně, co vás dnes čeká?

Určitě oficiální focení a pak se uvidí.