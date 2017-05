Zlínsko proti rakovině

Žluté kytičky s modrou stužkou nabízejí dnes v ulicích Zlínského kraje desítky dobrovolníků ve žlutých tričkách. Přispějte.

Koupí žluté kytičky s modrou stužkou podpoříte nemocné rakovinou.Foto: Deník / Hyánek Tomáš

Vaše peníze pomohou v boji proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Žlutou kytičku s modrou stužkou koupíte za minimálních 20 Kč. Pokud dobrovolníky nepotkáte, přispět můžete i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Cena DMS je 30/60/90 Kč. (hed)

Čísla/fakta o rakovině ve Zlínském kraji

- Ve Zlínském kraji trpí přes pět tisíc obyvatel rakovinou, o něco více mužů. Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v regionu, hned po nemocech oběhové soustavy. Ročně na ně zemřou v kraji stovky lidí.



- Ženy většinou onemocní v mladším věku a průběh jejich nemoci nemá tak rychlý spád. Nejhorší stadium mívají mezi 80 a 84 lety. U mužů se projeví onemocnění ve vyšším věku. Těch, kteří trpí zhoubným onemocněním ve věku 35–39 let, je skoro o 60 % méně než žen. Muži onemocní často mezi lety 50–54 a průběh jejich nemoci mívá strmý charakter až do vysokého věku.



- Nejčastějším typem nádorového onemocnění jsou zhoubné nádory průdušek a plic, na které během deseti let v průměru ročně umřelo ve Zlínském kraji 218 lidí. Na nádory tlustého střeva v regionu to bylo 119 lidí, na nádor slinivky 111. U všech tří typů nemoci během deseti let počet úmrtí klesl. Vzrostl naopak počet nemocných s melanomem kůže, a to o 72 %. V roce 2005 na toto onemocnění v kraji zemřelo 18 lidí a v roce 2015 už 31.

Kolik peněz darovali obyvatelé Zlínského kraje v posledních letech?

Rok 2014

30 690 ks kvítků měsíčku lékařského prodáno

706 097 Kč vybráno



Rok 2015

32 891 ks kvítků měsíčku lékařského prodáno

781 159 Kč vybráno



Rok 2016

34 579 ks kvítků měsíčku lékařského prodáno

836 459 Kč vybráno



Pro letošek bylo pro Zlínský kraj objednáno 44 700 kusů kytiček.



Zdroj: ČSÚ, www.denprotirakovine.cz