Zlínsko: voda zatím levnější nebude

Zlínsko - Voda na Zlínsku je drahá a podle mnohých dokonce předražená. Její cena se ale měnit příliš nebude. Velká část zisku z vodného a stočného přitom míří k zahraničnímu vlastníkovi.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

To by snad mohlo skončit. Olomoucký vrchní soud totiž potvrdil, že společnost Veolia ovládla provoz vodovodů a kanalizací nemorálně a smlouvu z roku 2004 označil za neplatnou. Potvrdil tak původní rozsudek Krajského soudu v Brně, který zrušil platnost valné hromady, která před dvanácti lety umožnila vstup Veolie do zlínských vodovodů.

Město Zlín čeká na písemné odůvodnění rozsudku. Zájmem města Zlína jako největšího akcionáře je zabránit dalšímu prudkému růstu cen vodného a stočného. V roce 2017 budou Zlíňané platit za kubík vody 86,71 koruny včetně DPH, tedy o 25 haléřů více než v letošním roce. Za svou denní spotřebu doby zaplatí cca 7 korun. „V žebříčku měst v České republice podle cen vody Zlín klesl z druhého místa do třetí desítky a bude klesat i nadále," konstatoval Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínské radnice.

Vedení společnosti Vodovody a kanalizace Zlín se zatím k situaci nechce vyjadřovat. „Přes veškerý mediální tlak na vyjádření a komentáře není možné v této chvíli reagovat," sdělil Deníku předseda představenstva Svatopluk Březík, podle kterého je nutné vyčkat písemného zdůvodnění rozsudku, které může přinést řadu zásadních závěrů a dopadů na další varianty postupu. „Je pak úkolem představenstva řádně zhodnotit situaci a na základě právních a jiných odborných analýz vyhodnotit varianty a jejich rizika," vysvětlil Svatopluk Březík.

Může se stát, že místo převzetí podniku se vedení Vaku Zlín zkusí dovolat k Nejvyššímu soudu, přitom již dvakrát, v letech 2010 a 2014, rozhodl Krajský soud v Brně o neplatnosti valné hromady vodárny, kde bylo protiprávně schváleno uzavření smluv s Veolií.

CENU NAVYŠUJÍ MARŽE ZAHRANIČNÍCH FIREM

„Březík šíří lživé informace, které vyvolávají dojem, že pravomocný rozsudek vrchního soudu nic neznamená a tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek neukončuje," zlobí se ekonom Radek Novotný. Cenu vody podle něj navyšují marže zahraničních firem, které se pohybují v rozmezí 1540 procent.

„Zastupitelé kvůli uzavřeným smlouvám de facto ztratili možnost cenu vody regulovat a už vůbec nerozhodují o tom, kde končí zisky z vody, které lidé v ceně vodného a stočného platí," je přesvědčený Radek Novotný, který je autorem projektu „Pravda o vodě", jehož součástí je i přehledný web shrnující veškeré podstatné údaje o problematice vodného a stočného.

Zde také cituje část soudního vyjádření. Podle něj se dá říct, že když Jižní vodárenská, neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem.

SOUDCE: NEMRAVNÉ A NEZÁKONNÉ

„Prostřednictvím České spořitelny, ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín," cituje Radek Novotný s tím, že další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. „Tyto osoby byly připraveny vykonávat potřebné činnosti pro jakoukoliv zájmovou skupinu (např. Ing. Bernard, místopředseda představenstva Vak Zlín, se stal generálním ředitelem obchodní společnosti Zlínská vodárenská, apod.)," uvádí soud. Soudce i proto označil proces kolem Vaku Zlín za mimořádně nemravný a nezákonný.

Zlín jako největší akcionář nechal tenkrát výkon akcionářských práv České spořitelně, která podle soudu jednala ve shodě s právníky Veolie, a firmou, kterou později Veolia ovládla. Zlínu v tomto období vládla koalice ODS, ČSSD a KDU-ČSL.

Do představenstva firmy se dostali lidé, kteří postupně prosadili převod provozu sítě z VaK Zlín na jinou firmu vlastněnou Veolií. VaK Zlín sice byl majitelem sítě, ale provoz zajišťovala Veolia přes svou firmu Moravská vodárenská.

ROZHODNUTÍ SE KLIENTŮ NIJAK NEDOTKNE

„Rozhodnutí soudu nebude mít na naše klienty na Zlínsku žádný vliv," sdělila Deníku tisková mluvčí společnosti Moravská vodárenská Markéta Bártová. „Ceny vody jsou a vždy byly stanovovány společností VaK Zlín," konstatovala.

Pro tento rok zůstává cena vody téměř beze změny vzroste pouze o 0,3 procenta. „Poslední rozhodnutí soudu nás samozřejmě překvapilo, nemůžeme ho ale zatím bez znalosti odůvodnění blíže komentovat," dodala Markéta Bártová ze společnosti Moravská vodárenská.

MARCELA KANIOVÁ