Zlínský kraj chce koupit IT systém pro lepší řízení nemocnic

Zlín - Zlínský kraj chce koupit manažerský informační systém, s jehož pomocí by lépe řídil čtyři nemocnice zřizované krajem. Systém umožní sledovat, porovnávat a vyhodnocovat data ze všech nemocnic z hlediska ekonomiky i produkce zdravotnické péče, sdělil dnes novinářům hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Nyní jsou podle něj data z nemocnic nejednotná.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

"Potřebujeme velmi přesná data, například u jednotlivých oborů, například u interny, abychom viděli, jaké náklady a příjmy jsme měli na jedno lůžko v jednotlivých nemocnicích, jejich obsazenost. To znamená, kolik nás stál jeden pacient tam a jinde. Cílem je, abychom každému občanovi tohoto kraje poskytovali stejnou službu, ale zároveň abychom za tu službu dostávali stejné peníze, aby náklady byly stejné a stejné byly také příjmy," uvedl Čunek.

Doposud podle něj nemocnice používaly různé účetní systémy, některé například uváděly ceny s DPH, některé bez.

"Každá nemocnice se chovala jako samostatná akciová společnost, což je v pořádku, ale data reportovala po svém sem na krajský úřad a vyhodnocení dle mého soudu nebylo vždy objektivní a správné," řekl hejtman. Nový systém podle něj data srovná tak, aby výstupy byly jednotné.

Mezi nemocnicemi je podle Čunka rozdíl.

"Nakupují za jiné ceny léky a materiál. Mají další provozní náklady, teplo, elektřinu, pak ta cena jednoho lůžka není nikde porovnatelná. Chceme zjistit, kde nám peníze utíkají, kde jsou velké provozní náklady, a na druhou stanu, kde třeba jsou nedostatečné příjmy, to znamená, je to špatná práce s pojišťovnami a podobně," uvedl hejtman.

Nový systém bude stát asi zhruba deset milionů korun. Kraj na jeho pořízení žádá o evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až 90 procent nákladů. Kraj by systém mohl získat do konce srpna.

Všechny čtyři krajské nemocnice předloni hospodařily se ziskem. Všechny až na zlínskou nemocnici zisk vykázaly také loni na konci října. Zlínská nemocnice byla v říjnu ve ztrátě 22 milionů korun, podle bývalého vedení kraje způsobilo ztrátu nemocnice nedostatečné financování léků pro speciální centra, na konci roku však již prý nemocnice byla v zisku.

Kraj dříve vedla koalice ČSSD, komunistů a Strany práv občanů, nyní koalici sestavili vítězní lidovci s hnutím ANO, STAN a ODS.