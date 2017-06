Zlínský kraj rychle stárne. Průměrný věk obyvatel brzy překročí hranici 50 let

Seniorů stále přibývá a tento trend bude pokračovat i v dalších letech. „V roce 2050 se budou podíly obyvatel starších 65 let v řadě krajů přibližovat k hranici jedné třetiny z celé populace," uvádí Český statistický úřad s tím, že největší podíly seniorů budou žít ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karásek Jan

„Vadí nám, že se na nás lidé dívají jako na nepotřebné, přitom já doma překládám texty, doučuji studenty, starám se o zahradu i o vnoučata,“ vyjmenovává šestasedmdesátiletý Jaromír Drbek z Vizovic. Běžně používá internet, řídí auto a jezdí na hory.

„Syn mi říká, že po osmdesátce už by lidé neměli řídit auto nebo zdolávat horské hřebeny, ale já se starý necítím,“ dodává vitální muž, který bydlí i se synovou rodinou v malém domku se zahradou.

Zdaleka není sám, kdo si v důchodu přivydělává. Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tisíc na 108 tisíc osob.

Ve Zlínském kraji bylo ke konci loňského roku 168 496 příjemců důchodů; z toho bylo 67 501 mužů a 100 995 žen. Za posledních šest let narostl počet příjemců starobních důchodů v kraji o více než 7 500 osob.

V roce 2016 činil úhrn celkově vyplácených důchodů ve Zlínském kraji v průměru 10 891 korun (muži 11 605 Kč, ženy 10 414 Kč).

„S penězi si vystačím, ale samozřejmě je potřeba dobře hospodařit,“ vysvětluje sedmdesátiletá Věra Kudrnová z Otrokovic.

„Něco málo dostávám jako vdovský důchod, něco od státu a mám dost naspořeno, takže si nestěžuji,“ dodává spokojeně s tím, že když člověk umí počítat, zvládne vyjít i s málem.

„Že nás přibývá vidím i ve škole, kde je pořád více důchodců,“ směje se studentka Univerzity třetího věku.

„Baví mě dozvídat se nové věci, ráda cestuji na poznávací zájezdy, jen to zdraví by mohlo být lepší, ale co naděláme,“ popisuje seniorka, která připouští, že nemalou část důchodu dává právě na léky a doplňky výživy.

„Asi je to dobrý byznys, my důchodci si rádi kupujeme všelijaké vitamíny a bylinkové mazání,“ uvažuje.

V České republice je 18,3 procenta seniorů. Třeba v Turecku je to jen 8,2 procenta seniorů a v Itálii dokonce 22 procent seniorů. V roce 2030 by ve Zlínském kraji mělo být až 26 procent seniorů a v roce 2050 by se jejich počet mohl zvýšit až na 34 procent z celkového počtu obyvatel.

„Předpokládá se, že průměrný věk obyvatel ve Zlínském kraji by měl dokonce překročit hranici 50 let,“ uvádí Český statistický úřad.

Starší senioři mnohdy vyhledávají společnost vrstevníků v domovech a penzionech.

„Mám 97 let a v domově se mi opravdu líbí, zejména různé aktivity,“ pochválila Marie Stráníková, která žije přes dva roky v Domově pokojného stáří ve Zlíně. Původně pracovala v mateřské škole jako pěstounka.

„Bydlela jsem v bytě ve Zlíně, ale pak mé dceři, která již je také v důchodu, onemocněl manžel a musela se o něj celodenně starat, tedy jsem se rozhodla, že jim přenechám byt a půjdu do Domova,“ popsala původně vyučená švadlena.

„Byla nouze o pracovníky ve školkách, tak jsem se přeučila,“ vysvětlila s tím, že ve zdejším Domově pokojného stáří Naděje se dokonce potkala se svou kamarádkou z dětství.

Společně jsou narozené v roce 1919 a jsou nejstaršími obyvatelkami Domova.

Vitální důchodkyně je přitom stále plná života a energie.

MARCELA KANIOVÁ

Počet důchodců v ČR = cca 2,4 milionu z toho žen je cca 1,5 milionu

Doba strávená v důchodu = ženy tráví v důchodu cca 27 let a muži 19 let.

Průměrný starobní důchod = 11 255 korun (což je téměř o 1 340 korun více, než v roce 2010)

zdroj: Český statistický úřad a Česká správa sociálního zabezpečení