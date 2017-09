Značení silnice naštvalo hejtmana, kraj teď šoférům nabízí webovou aplikaci

Řidiči, kteří ve Zlínském kraji narazí na nevhodné svislé či vodorovné značení silnic II. a III. třídy, mohou od úterý takové úseky nahlásit prostřednictvím webové aplikace.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Ta je dostupná na stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.



„Naštvalo mě nesmyslně zvolené značení silnice mezi Všeminou a Neubuzí. Je tam krásný nový úsek silnice, na které je ovšem plná čára. Silnice je rovná a přehledná, proto se mi zdá, že plná čára je v tomto úseku naprosto zbytečná. Řidiči včetně mě zuří, co to znamená. Tím se zvyšuje agresivita řidičů, kteří pak předjíždí na úsecích, kde se to skutečně nehodí a to je nebezpečné. Takto pojímat dopravu ve Zlínském kraji nechci. Měl by se i tady používat selský rozum,“ apeloval hejtman Jiří Čunek.



Webová aplikace hlášení závad přitom funguje velice jednoduše. Řidič v aplikaci označí úsek silnice, která má podle jeho názoru nedostatečné značení, problém popíše a odešle administrátorovi. Zároveň v aplikaci vidí, jestli je nahlášený problém v řešení, nebo již vyřešen.

„Nemůžeme řešit všechny úseky silnic ve Zlínském kraji. V aplikaci jsou modře vyznačeny silnice II. a III. třídy, tedy ty, které jsou ve vlastnictví kraje. Nedostatky, které řidiči objeví jinde, řešit nemůžeme,“ upřesnil Bronislav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje, které se o krajské silnice stará.