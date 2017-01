Zoo Zlín řeší, kde vzít peníze na opravu lešenského zámku

Zlín - Zlínská zoo je bezesporu „vlajkovou lodí" turistického ruchu Zlínského kraje. Přesvědčivým důkazem je roční návštěvnost 670 000 osob. Zoo se snaží udržet atraktivitu pro běžné návštěvníky a navíc i vysokou odbornou úroveň. Dostát všem pravidlům však není jednoduché.

Zámek LešnáFoto: Klára Filáková

Žádná instituce, kraj nebo ministerstvo kultury na zámek v Lešné nepřispívá. Břemeno údržby, oprav a investic spočívá pouze na statutárním městě Zlín a zoo.

České zoo se často ocitají pod silným tlakem, mnohdy omezujícím jejich vlastní rozhodování a finanční krytí náročnějších projektů.

Zoo Zlín má však navíc ještě jednu specifickou povinnost.

Tou je péče o historické stavby včetně budovy zámku.

Přiblížila se doba, kdy bude nezbytné investovat desítky milionů korun do opravy zámku Lešná. Jeho historická hodnota činí jistě několik set milionů korun. Bohužel žádná instituce, kraj nebo ministerstvo kultury na něj nepřispívá. Břemeno údržby, oprav a investic spočívá pouze na statutárním městě Zlín a zoo.

„Byť je hodnota zámku ohromná, nelze kvůli zákonům stanovujícím hodnotu historických nemovitostí počítat s odpisy takového majetku na jeho opravy. V našem případě byla účetní hodnota zámku stanovena na 4 260 000 korun, což znamená odpisy pouhých 9 tisíc korun měsíčně. Jen provozní údržba zámku je daleko nákladnější," uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Zlínská zoo musela vždy pečlivě plánovat a přemýšlet o tom, jak vlastní činností přispěje k zajištění potřebných financí. Výsledky jejího hospodaření potvrzuje nárůst soběstačnosti.

V roce 1991 se pohybovala kolem 10 %. V současně době si v rámci stopětimilionového rozpočtu z téměř 90 % vystačí s vlastními příjmy. A to i při finančně náročných projektech a zajišťování oprav nejen historického majetku.

„Má-li vedení zoo pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, jsou zásadní opravy zámku Lešná již nezbytné. Projekt je připraven, schází provozní prostředky na realizaci. Celkem bude potřeba 60 milionů korun," zmínil Roman Horský.

Střešní krytina, větší část oplechování střechy, chrliče střešních okapů, to vše zůstává přes sto let bez zásadnějšího zásahu. Nejde jen o střechu zámku. Dluh zůstal u neopravených místností dříve využívaných přírodovědeckou expozicí Okresního muzea Gottwaldov a také v nedokončené rekonstrukci suterénu a sklepních prostorů zámku.

Z těch měly být odstraněny zejména vodní expozice s aligátory, protože zvýšená vlhkost může být zdrojem výskytu dřevomorky v zámeckých interiérech. Zrušení vodních expozic bylo plánováno v návaznosti na projekt „Řeka trávy", jehož realizace měla započít v loňském roce. Ten však byl bohužel pozastaven.

„Je zřejmé, že finanční možnosti zoo i našeho zřizovatele, města Zlína, do budoucna nebudou muset stačit na potřebný rozvoj areálu i na udržování historických budov. Možná tak přichází doba hledání jiného způsobu financování. Prvním náznakem možného řešení je příspěvek Zlínského kraje na vybudování nového chovatelského zařízení pro slony ve výši 10 milionů korun," dodal ředitel zoo. (ex)

Z historie zámku… Výstavba zámku byla Seilerny dokončena v roce 1893. Od té doby byla pouze dvakrát opravena fasáda. Poprvé, historicky a odborně špatně, někdy v roce 1955, podruhé za dohledu památkářů až po nástupu ředitele Ivo Kliky. I když měl ředitel Klika velký vztah k zámku a zámecké historii, mohl řešit převážně jen opravy, které ohrožovaly přímo podstatu zámku či jeho vzácný mobiliář a na které musela tehdy zoo vyčlenit ze svého rozpočtu peníze na opravy nebo dílčí investice i na úkor rozvoje zoo. Kompletní oprava střešní krytiny mezi ně nemohla patřit, i když dílčím způsobem byla postupně realizována podle toho, kde zatékalo. V období let 19911994 se podařilo zajistit základní opravy v hodnotě cca 2,5 mil. Kč. V průběhu dalších let prošly opravou postupně další části zámku. Především byla zrestaurována celá zámecká kaple, proběhla rekonstrukce topného systému z uhlí na plyn a elektrokotelny, výměna hromosvodů, kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů, výměna skel světlíků střechy, výměna oken v celém suterénu, rekonstrukce zámeckých teras k zajištění jejich vodotěsnosti. Do celého zámku byly instalovány protipožární hlásiče a čidla bezpečnostního systému, provedena generální oprava sociálního zařízení, vyčištěno kamenné obložení zámku, instalovány nové koberce v expozicích, vybudovány pracovní kanceláře, instalována plošina pro hendikepované občany, provedeny opravy zámeckých interiérových štuk, zrekonstruováno venkovní zámecké osvětlení. Byl vyměněn hlavní vodní rezervoár v zámecké věži, velké finanční prostředky byly věnovány na opravy zámeckého mobiliáře a na mnoho dalších akcí průběžné údržby. O zámek se tedy pečovalo, ale vyšší částku si zoo nemohla ze svého rozpočtu dovolit, primárním cílem totiž vždy zůstávalo budování zoo jako celku.