Zraněného Coddyho Rony zahříval a chránil vlastním tělem

Zlínsko – Neuvěřitelný příběh o statečnosti, oddanosti a věrnosti. Ale také o všímavosti, ochotě a lásce ke zvířatům. Na začátku byli dva psí kamarádi a parťáci do nepohody. Rony a Coddy, šestiletý německý ovčák a osmiletý velšpringršpaněl. Oba se jednoho prosincového dne tak vylekali petard, že utekli ze zázemí svého výběhu ve Slušovicích. Zatoulali se daleko – skoro až devět kilometrů.

Jenže kousek od Kašavy Coddyho zřejmě srazilo auto. Odplazil se do trávy u krajnice a tam zůstal ležet. Zranění mu nedovolilo chůzi. Kdoví, jak dlouho tam psík v bolestech ležel. Měl ale štěstí. Jeho psí kamarád Rony jej neopustil.

I za tu cenu, že zůstal bez jídla a vody, svého parťáka hlídal a zahříval.

„Jel jsem do práce, když jsem u cesty uviděl dva psy. Nikde nebyl nikdo, ke komu by patřili. Ten menší ležel, německý ovčák seděl u něj. Když jsem šel blíž, nechtěl k němu nikoho pustit," popisuje situaci Michal Krček, kterému osud dvou psů naštěstí nebyl lhostejný.

„Mám rád psy, jsou to další členové naší rodiny. Ale ještě jsem nikdy neviděl, aby se takto pes zachoval, aby chránil dalšího, zahříval ho vlastním tělem," vrtí hlavou s dojatým úsměvem Michal.

„Bylo vidět, že ten menší pes je zraněný a potřebuje ošetřit, ale byl problém se k němu dostat," dodává Michal s tím, že oba psi byli podchlazení a hladoví.

„Tak jsem si zajel půčit dodávku a koupit dvacet deka salámu a šel na věc," pokračuje ve svém vyprávění mladý muž. Hladový německý ovčák – ochránce pak prý salám doslova slupl. Získal k lidskému pomocníkovi důvěru a skočil do vozu.

Michal pak společně se svou ženou do auta naložil také zraněného velšpringršpaněla. Vzali ho k veterináři a nakonec oba psy odvezli do útulku pro opuštěná zvířata ve Zlíně na Vršavě.

„Ano, vzpomínám si, německý ovčák se stále držel u svého menšího kamaráda, bylo vidět, že jsou na sebe zvyklí," vzpomínala na den, kdy k nim byli Rony a Coddy přivezeni, vedoucí útulku Eva Poiselová.

Příběh má šťastný konec, po pár dnech oba chlupáče v útulku našla jejich zoufalá majitelka.

„Hledali jsme je intenzivně čtyři dny," přiblížila Romana M. ze Slušovic.

Nechtěla uveřejnit celé jméno, máme jej však v redakci k dispozici. „Už párkrát se Coddy zaběhl. Většinou se něčeho lekl, vyděsil se. Ale vždy našel cestu domů. Jenže tentokrát utekl i s Ronym a dva psi, to už je smečka," vyprávěla paní Romana.

„Nevím, jak by to Rony bez Coddyho zvládl, je na něj zvyklý a fixovaný," prozradila dál. Paní Romana v útulku zaplatila za pobyt obou psů. Dostala také pokutu od Městské policie za to, že její psi utekli. Přes tyto nepříjemné výdaje je šťastná, že je má oba hafany zpátky doma.

„Chtěla bych poděkovat tomu pánovi co je zachránil," vzkázala na adresu Michala Krčka, kterému nebyl lhostejný osud psích věrných kamarádů.

Rada Městské policie Zlín: „Majitelé ztracených psů ve městech by měli reagovat rychle a dát vědět na odchytovou službu městské policie a do útulku. V případě, že se pes najde, je pak dobré o tom informovat všude tam, kde ztrátu nahlásili," uvedl Deníku již dříve vedoucí útvaru kynologické služby Městské policie ve Zlíně Jaroslav Dlabač.

„Pokud se pes ztratí mezi obcemi, je dobré oslovit starostu nejbližší obce. Jestliže nevíme, ke kterému katastru obec náleží, mohou lidé volat linku 158. Policie osloví příslušné instituce," radí za zlínskou policii mluvčí Lucie Javoříková