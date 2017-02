Zubní pohotovost: důležité je přijít včas

Zlín - /REPORTÁŽ/ I když vím, že mi nic nehrozí, přesto vcházím v sobotu na zlínskou zubní pohotovost se známým svíravým pocitem v oblasti břicha a lehkou panikou. A vida, čekárna je plná lidí. Dokonce jsou tady i děti. Teprve potom mi dojde, že tentokrát můžu být opravdu v klidu. A onen svíravý vystřídá pocit určité úlevy, i když souběžný se soucitem s pacienty v čekárně.

„Ze začátku to byla malá dírka, uvolnila se mi plomba. Jenže jsem to trochu podcenila. Takže nakonec mi to vrtali, čistili, tahali nervy, potom znovu. Trápím se tím už měsíc a půl, nakonec šel zub ven," popsala strasti s původně malým kazem Ivana Šiborová ze Spytihněvi.

„V noci nespávám, tak jsem tady, už to nešlo vydržet, pořád mě to bolí, asi mi tam zůstal kousek zubu po trhání," svěřila se.

Mezitím se z ordinace ozývá křik, při kterém doslova tuhne krev v žilách. V čekárně to znatelně ztichne. V tuto chvíli obdivuji děti, které ještě v čekárně vydržely.

„Ježišmarjá, já tam nejdu," ozve se Ivana, která je za chvíli na řadě.

Černého Petra však má v rukávu František Sovák ze Zlína, který se za ne příliš oblíbené zvukové kulisy vrtačky drží za tvář. Všichni společně litují malou holčičku, která se právě za vydatného křiku snaží pokousat pana zubaře.

„Mám trápení s tím zubem už delší dobu, většinou mě to chytne večer. Pak je chvíli klid, potom ale zase začne bolet jako právě dnes," přiblížil mi pan František.

Vtom se otevřely dveře ordinace, z nich doslova vystřelí asi pětiletá dívenka, tváře má celé zmáčené slzami a pěkně se zlobí na svého tatínka, který ji na pohotovost přivedl, ten ji tak musí dobíhat, aby mu neutekla.

DALŠÍ UŽ NEBEREME, PŘIJĎTE ZÍTRA

„Ještě vezmeme poslední tři pacienty," hlásí sestra do čekárny. Na sedadlech před ordinací to zašumí.

„Ale my jsme tady od tři čtvrtě na dvanáct," brání se tatínek, který doprovází svého syna.

„Je mi líto, budete muset přijet zítra, jsme tady jen do jedné hodiny," reaguje sestra.

A tak tatínkovi nezbývá než se synem zamířit na nejbližší zubní pohotovost do Olomouce.

„To není možné, čekala jsem tady přes hodinu, budu muset přijet zítra," zoufá si další čekající pacientka Michaela Dolanská, která sem dorazila až z Trnavy.

„Dnes jsme tady měli sedmnáct pacientů, ale je to běžný počet," komentuje sobotní plnou čekárnu stomatolog Michal Šenovský.

Uvedl, že práce na pohotovosti ho baví. I když někdy chytne nějaký ten kousanec.

„Zrovna dnes ta malá holčička k tomu měla blízko," usmál se zubař.

OD ZUBAŘE DO PRÁCE

Konečně přišla řada i na paní Ivanu. V ordinaci stráví několik dlouhých minut.

„Mám to vytažené, ale pořád to bolí," říká a ukazuje skutečně kousek kosti, který se jí před více než měsícem při trhání zubu odlomil a pořádně ji trápil. „A co teď budete dělat?" zajímá mě.

„Jdu do práce," usmála se Ivana ještě s nateklou tváří.