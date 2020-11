Co si vybavíte, když se řekne Zlínsko?

Domov, rodný kraj, kamarádi… Je toho spousta, protože jsem zde strávil převážnou většinu svého života. Zlínsko je možná někdy až neprávem opomíjené. Máme spoustu krásných míst, dobrých hospod a skvělých lidí. Je pravda, že možná velikostí nejsme nejlidnatější kraj republiky, ale lidé tu mají srdce na pravém místě.

Nejoblíbenější místo v kraji?

Moje postel (smích). Dobře, teď vážně. Nechci být konkrétní, protože je zde spousta krásných míst, která jsem si oblíbil. Ať už Zlín celkově, nebo třeba naše rodinná chata na Lukově kousek od zříceniny. Všude je tu hezky. Za svých deset let cestování po klubech v regionu, jsem vždy miloval cesty zpět domů. Při svítání. Často zastavím, vystoupím z auta a na pár minutek si užiju scenérii, kterou mi náš kraj nabídne.

Máte životní vzor?

V dětství to byli popeláři nebo hasiči. Později je vystřídalo několik herců nebo známých světových dýdžejů. Dnes už to vidím jinak. Snažím se dívat kolem sebe na inspirativní lidi, kteří toho v mých očích dokázali více než já, a být jako oni. Neřekl bych tedy, že jde o jednu jedinou osobu, ale o takovou množinu seskládanou z lidí kolem mne. Známými osobnostmi začínaje, mým tátou konče.

Jaký jste byl student?

Špatný, vzdorovitý, ale vlastně docela miláček (smích). Nikdy mne moc nebavilo učit se něco jen proto, že se to musí a je to v osnovách. Bohužel, systém školství je u nás stále ještě takto nastaven, a proto jsem často narážel. Naštěstí jsem měl dobré učitele, kteří pochopili, jak se mnou jednat. Já se naopak naučil, že v životě vše funguje na bázi kompromisu. Chvíli děláš něco, co tě nebaví, aby potom mohla přijít ta zábavná část. Je už pak na každém, jaký poměr těchto dvou částí v životě bude mít.

Dovedete si představit, že byste žil někde jinde?

No, teď nechci znít jako nevlastenec, protože naši zem miluji, ale i přes mé ódy na Zlínský kraj, dokážu. Díky práci jsem procestoval kus světa, viděl spoustu míst, měst a zažil různé životní styly, takže můžu porovnávat. Když mám říct konkrétní místo, byla by to Ibiza nebo Kanárské ostrovy. Tady jsem díky práci strávil několik měsíců a mentalita obyvatel španělských ostrovů mi přirostla k srdci.

Životní motto?

Nemám životní motto. Prostě se snažím, abych se každé ráno u čištění zubů mohl podívat sám na sebe do zrcadla a nemusel se přitom stydět.

Proč čtete Deník?

Deníky mi přijdou celkově fajn díky jedné zásadní věci: na rozdíl od jiných tištěných i on-line novin s regionálními pobočkami, Deníky umí být vážně pohotové a rychle přinést informace o zdánlivě malých událostech. Vždy, když například vidím projíždět více policejních aut městem nebo se někde vznáší dým, otvírám zlinsky.denik.cz, protože vím, že zjistím, o co jde. A už druhý den v trafice tištěná verze má suverénně nejvíce detailních informací.