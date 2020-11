Co si vybavíte, když se řekne Zlínsko?

Hezkou krajinu, vstřícné lidi po celém regionu, spoustu osobností, které odtud pocházejí. Ať už to byl pan Baťa, pan Zátopek, pan Zikmund a spousta dalších. Naše město, vinice na jihu, Valašsko, náš léčivý nápoj slivovici. Zkrátka spoustu krásných míst po celém našem regionu.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Je těžké vybrat jedno místo, tak vyberu aspoň ta nejdůležitější, kde se cítím nejlépe. To první bude asi u nás ve Štípě. Potkali jsme tam výbornou komunitu lidí, která drží při sobě, a já jsem šťastný, že nás vzali mezi sebe a všichni si snažíme pomáhat, jak to jde a jak nám čas dovolí. To druhé budou Valašské Klobouky, odkud pocházím a kde jsem trávil dětství. Ale míst, kam s rodinou jezdíme v tomto kraji, je dost, ať už v létě, tak v zimě a všude se nám líbilo.

Kdo je Váš životní vzor?

Životní vzor jsem popravdě nikdy neměl. Fotbalový vzor samozřejmě ano. A to byl a stále je španělský gólman Iker Casillas.

Jaký jste byl student?

Asi spíš průměrný. Rodiče mi však dali jasný cíl, a to byla maturita, kterou mám. Zkoušel jsem to ještě na vysoké, ale to byla opravdu jen zkouška (úsměv). Na druhé straně jsem měl spoustu času na fotbal.

Kde jste potkal svého životního partnera?

Ve Zlíně v kavárně.

Kde jinde než tady, byste chtěl žít?

Dokázal bych si představit, že budu žít jinde, ale záleží, jestli by mi to povolil můj účet (úsměv). Ne, teď vážně. Jsem takový, že bych si asi zvykl všude, ale tady je prostě můj domov.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

Motto opravdu žádné nemám. Přijde mi, že na všechno jsou nějaké motta, a těch je tolik, že vybrat si jedno snad ani nejde.

Proč čtete Zlínský deník?

Protože se dozvím novinky z regionu a není to žádný bulvár.