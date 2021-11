Martin Komárek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Rakouští občané jsou si zase rovni. Ovšem rovni v mizérii. Uzávěra jen pro neočkované trvala pouhý týden. Nyní se do lockdownového ticha pohrouží celá země. A nejpozději od února se bude povinně očkovat proti covidu. Je to výraz nejhlubšího zoufalství? Snaha zachránit lyžařskou sezónu? Nebo návod, který by mělo následovat i Česko?