Největší údiv však způsobilo, že čtyři roky přesluhujícího kardinála Duku střídá muž jen o pár let mladší. Jinak řečeno, Graubner bude mít příští rok 75 let, tudíž nárok na církevní důchod. Podle jeho včerejších slov ale Vatikán na nějaký ten pátek nehledí a spíš jde směrem k seniorním duchovním. Je poněkud absurdní, že právě Graubnerův věk vzbudil nejvíc otázek. Nemá snad církev dost jiných věcí k řešení? Jistěže ano.

Vatikán vybral Dukova nástupce. České katolíky povede arcibiskup Graubner

Nemám na mysli jen fakt, že podle Sčítání lidu 2021 se k ní přihlásilo pouhých 18,7 procenta obyvatel a bez náboženské víry je 68,3 procenta lidí. Domnívám se, že Dominik Duka k ateismu zdejší populace přispěl nemalým dílem. Byl totiž velmi úspěšným sekundantem světské moci.

Našel cestu k Václavu Klausovi a přátelil se s Milošem Zemanem. Jakkoli se může pyšnit dohodou o vypořádání majetkových záležitostí na Pražském hradě, jeho příchylnost k prezidentům s pošramocenou pověstí mu vyčítali bezvěrci i řada jeho bratří v církvi. „Když kněz zamění úlohu duchovního pastýře za roli pragmatického politika, selže nakonec v obojím. Jako pastýř i jako amatérský politik," uvádí například Tomáš Halík.

Duka proslul coby člověk, který nefandí novotám a modernizačním tendencím. Postavil se za pátera Piťhu, jenž vášnivě odsoudil Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách, v níž viděl návod k rozvratu rodin a propagaci stejnopohlavních párů. Naposledy překvapil svým blogem, v němž našel jistý druh pochopení pro ruské vojáky a vyslovil se pro ochranu života, byť by se zrodil z násilí okupantů. Duka si se Zemanem notoval i v důrazu na český nacionalismus. A nevadilo mu, že v Praze vedl kandidátku Okmurovy SPD Josef Nerušil, který měl v minulosti na pražském arcibiskupství na starost Dukův facebookový profil.

Jan Graubner je sice tradiční katolický hodnostář, ale jeho celoživotní moravské působení ostré hrany obrousilo. Má rád víno, je vtipný a pokorný. Kněžím ve své farnosti říkával: „Kdo budoval svoje dílo, opouští své místo těžko, kdo se snažil budovat dílo Boží, ví, že v tom může pokračovat kdekoliv, kam ho Pánbůh pošle. To mám před očima a chtěl bych to uskutečnit,“ řekl. Jistě mu mnozí připomenou škraloup v podobě shovívavého postoje ke knězi Mertovi, později odsouzenému za pohlavní zneužívání ministrantů. S tím se nový primas český bude muset vyrovnat sám.

„Nastupuje do velmi těžké situace, velkého ohrožení a nezajištěnosti. Řešení válečné katastrofy vyžaduje uvnitř naší společnosti a národa spolupráci, úctu a toleranci. Chce to moravskou mentalitu, která umí sjednocovat. Věřím, že arcibiskup Jan to dokáže,“ sdělil při předání štafety Dominik Duka. Pokud v tom Jan Graubner obstojí, bude jeho mise, jakkoli dlouhá, užitečná.