Málokdo to z Evropské komise za poslední dobu schytal tolik a z tolika stran jako šéf unijní diplomacie Josep Borrell za svoji návštěvu Ruska. Vcelku po právu. Návštěva se v době uvěznění a zcela vykonstruovaného odsouzení opozičníka Alexeje Navalného, v době masových represálií proti pokojným demonstrantům a nulovém pokroku ohledně ruské okupace části Ukrajiny prostě neměla konat. Nebyl důvod ji uskutečnit, ale bylo mnoho důvodů, proč měla být nejméně odložena, pokud ne rovnou zrušena.

Foto: Deník

Rusko jednalo s Borrellem během jeho návštěvy, kdy mimo jiné vypovědělo diplomaty tří unijních zemí za monitorování protivládních demonstrací, jako s onou příslovečnou onucí. Na jeho návštěvu dobré vůle odpovědělo nevůlí k čemukoli, co by se dalo tak nazvat. Neumožnilo Borrellovi dokonce ani takovou maličkost, jakou by bylo setkání s vězněným Navalným. Trapně pak vyzněla tisková konference, během níž se Borrell nezmohl na odpor, odvahu odsoudit putinovské Rusko našel až po odletu z Moskvy.