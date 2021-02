Současná společnost je nesrozumitelná, je neprůhledná, a to vyvolává tekutý hněv. Neříkám já, ale filozof Václav Bělohradský. S jeho tezí však souhlasím.

Pandemie koronaviru vnesla do našich klidných a blahobytných životů prvek nejistoty, omezování, někdy i zoufalství spojeného s úmrtími blízkých nebo ztrátou obživy. Je to stav, kdy lidé potřebují věřit. Zvoleným představitelům, vládě, vědeckým či duchovním autoritám. Tváří v tvář nelítostné nákaze by měla být stabilizačním prvkem široce pojímaná solidarita, smazávání hranice mezi „oni“ a „my“.