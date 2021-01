Je evidentní, že politici vládního hnutí ANO, kteří jsou denně v médiích, si mohou finance ponechat až do samého zářijového finiše. Je však otázka, zda jejich výkony jsou pro voliče opravdu tím nejlepším lákadlem. Za důležitější než termín voleb proto považuji Zemanův výrok o tom, koho jmenuje premiérem.

„Ať už to bude kdokoliv, bude muset mít kromě vítězství ve volbách také zajištěnou nějakou koalici,“ řekl Blesku.cz. Zní to jako faul na Andreje Babiše, proti němuž se už nyní každý vymezuje, což ovšem po volbách platit nemusí.

Daleko větší oříšek to může být pro antibabišovce. Pokud vyhraje liberální dvojblok Pirátů a STAN, koho přibere do party? Pravicové euro-skeptiky z ODS? Lidovecké konzervativce? A co třeba poslance z TOP 09, kteří budou muset na psí uši přísahat, že dostanou-li ministerská křesla, ihned dají v Praze vale pirátskému primátorovi Hřibovi?

Šéf Pirátů Ivan Bartoš si musí pořádně rozmyslet, s kým by chtěl v případě vítězství vlézt do vládního chomoutu. Andrej Babiš nemusí, ten půjde k mocenskému oltáři s kýmkoliv. Snad kromě Okamurovy SPD. Právě tu mu ale bude dohazovat Miloš Zeman. Povolební bramboračka bude pořádně hustá.