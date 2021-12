Díky lockdownu i oznámenému povinnému očkování se v Rakousku výrazně zvýšil zájem o vakcinaci. Země, která byla v rámci západní Evropy na nejhorším místě, začala vyspělou část kontinentu dohánět. Počet Rakušanů, kteří mají alespoň jednu dávku vakcíny, už dosáhl 72 procent. A vzhledem k tomu, že neočkovaným bude hrozit pokuta v přepočtu téměř sto tisíc korun, zájem o vakcinaci bude zřejmě dál narůstat.

Márnice, nebo inkubátor

Odvrácenou stranou mince jsou poměrně velké protesty, které táhnou především příznivci extrémní pravice. Volby by ale nevyhráli Svobodní, nýbrž sociální demokraté.

Zatímco rakouská vláda udělala pro to, aby se země dostala z covidového začarovaného kruhu, maximum toho, co v současné situaci udělat mohla, v Česku věříme, že covid skončí tak nějak sám. Odcházející kabinet udělal jen tolik, aby mohl tvrdit, že něco dělá.

A nastupující vláda Petra Fialy se zatím tváří, jako by nebylo třeba ani to, co kabinet Andreje Babiše udělal a připravil. I připravené nařízení o povinné vakcinaci alespoň té nejohroženější skupiny lidí nad 60 let chce nová vláda hodit do koše a dál chce Čechy k vakcinaci „přemlouvat“.

Očkování: Jak vyvracet lži

Výsledek je vidět už teď. Polovičaté kroky Babišovy vlády vedly k viditelnému, byť ne zásadnímu nárůstu počtu nově očkovaných. Slova nově nastupující vlády o tom, že to stejně po svém nástupu v půlce prosince zruší, snížila zájem o první dávky opět na minimum.

Covid Rakušané a Češi zřejmě nakonec přežijí. Jen těch Čechů, kteří se toho dožijí, bude o desítky tisíc méně, než se jich konce covidu dožít mohlo, pokud by nežili v Česku, ale v Rakousku.