Mladá generace nečte knížky a jen sleduje mobily a internet, co z nich bude?! Je to ale opravdu tak jednoduché? Média, způsob přijímání informací, trávení volného času a zábava – to vše se vyvíjí čím dál rychleji a je opravdu obtížné udržet krok.

Máme tendenci si zážitky z mládí s odstupem času idealizovat. Pamatuji si, jak mi kdysi babička říkala, že za jejího mládí se lidé uměli lépe bavit a bylo to takové veselejší. „Jaká to byla doba babi?“ ptal jsem se. „No… počkej… to bylo za protektorátu.“ Babička vždycky vášnivě četla a i mě k tomu inspirovala. Její mamince, mojí prababičce, to ale tehdy manžel zakazoval se slovy, že knihy odvádějí lidi od práce. Dnešním pohledem by se dalo říci, že měl obavy z negativního vlivu obsahového média na chování lidí.

Za moru se lidé chovali stejně

Zdroj: Deník

Každá generace má své obavy z nových forem médií. Je to přirozené, zejména ve vztahu k dětem nebo vnoučatům. Mně nejvíce rodiče omezovali ve sledování televize. Měli obavy, aby ze mě vyrostl slušný a aktivní člověk. Mým o něco mladším kolegům ve firmě zase zakazovali v dětství počítačové hry.

Dnes je kolegům kolem třiceti, jsou otcové od rodin a na počítači si dosud rádi hrají. Přitom vychovávají děti dobře, vedou je ke sportu a k aktivitám, povídají si spolu. Důležitá je vyváženost. Můžeme se bavit čímkoliv, pokud je to kombinováno s dalšími věcmi, zpestřuje to život. Je to jak s dietou, ještě nikdo nezhubl tím, že si jen odpíral dortíky.

Onehdy jsem měl přednášku o marketingu pro pivovary. Zmiňoval jsem i význam sociálních sítí pro mladší generaci. Po přednášce za mnou přišel sládek jednoho pivovaru, a protože dělají nejlepší ležák široko daleko, rád jsem se s ním pustil do řeči. Říkal, že k odborné části přednášky nemá dotazy, ale že se mě chce zeptat na problémy s dospívající dcerou. Trápilo ho, že tráví hodně času na sociálních sítích a sledování takzvaných influencerů. Řekl jsem mu tehdy to, co teď píšu vám.

FEJETON: Na cestě

Že každá generace má své médium, které není ani dobré ani zlé, a musí se s ním vypořádat. Je těžké vyznat se v tom, co je zrovna v kurzu, protože zatímco vy jste možná dorazili na Facebook, mladší sledují už hlavně Instagram a ti nejmladší TikTok. Jednu konkrétní radu jsem ale tomu starostlivému sládkovi přeci dal. Aby se zkusil více zajímat o to, jaký obsah jeho dcera sleduje a proč.

Influenceři, nebo dříve také youtubeři, jsou vlastně dnešní celebrity, které mají obrovskou sledovanost. Někteří se zabývají jen zábavou nebo koníčky, jako třeba dříve Přemek Podlaha v Receptáři. Influenceři ale také dozrávají, stárnou a někteří už rozebírají i vážná témata. Například jeden z nich s přezdívkou Mikýř, kterého na internetu sleduje stovky tisíc lidí, svými vtipnými a trochu nekorektními videi pravděpodobně přiměl spoustou mladých lidí, aby dorazili k letošním volbám.

Tomáš Jindříšek

je reklamní a marketingový expert

Tím nechci říct, že vše na sítích je kvalitní. Není! Stejně jako v televizi nebo některých novinách. Důležité nicméně je přemýšlet o hodnotách a ne o formě. Neodsuzovat médium jen proto, že mu nerozumíme nebo nás nebaví.

Své studenty na vysoké škole jsem nedávno poprosil, ať vyberou to nejlepší, co na internetu je, a co je nejvíce zaujalo a ukážou mi to. Trochu se zapotili, protože to nebyl snadný úkol, nechtěli se ztrapnit. Ale nakonec to bylo zajímavé. Převládaly působivá videa o ochraně životního prostředí a další užitečná témata.

Proč se staví tak pomalu

Vrátím se ještě jednou ke knížkám. Podle vydavatelů dětských knížek se rodiče a prarodiče dělí na ty, co kupují knihy, které znají ze svého dětství, a na ty, co se snaží jít s dobou. Asi se mnou nebude řada z vás souhlasit, ale se vší úctou k mayovkám a verneovkám, pro dnešní generaci jsou tyto knihy už mimo.

Babičku jsem miloval právě proto, že se mnou byla ochotna číst sci-fi a další věci, které ostatní považovali za braky. Zpětně hodnotím, že tomu asi moc nerozuměla, ale snažila se a já si to pamatuji dodnes. Pokoušela se přemýšlet o mém světě a já zase na oplátku o tom jejím.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.