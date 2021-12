Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Václav Havel by asi napsal jedno ze svých nejlepších děl, kdyby žil. Jmenovalo by se Přicházení a pojednávalo by o tom, jak Petr Fiala sice vyhrál volby, ale premiérem se nikdy nestal. Protože Miloš Zeman. Protože Vratislav Mynář. Protože covid. A trochu protože PirSTAN.Když se 9. října sečetly volební výsledky, bylo zřejmé, že koalice SPOLU a PirSTAN budou mít ve sněmovně většinu. Jak včera jejich lídr Fiala zdůraznil, od 16. listopadu byly připraveny převzít vládu. Šlo by to hladce, protože Andrej Babiš se svých pokusů vzdal. Jenže prezident tou dobou pobýval v nemocnici, a tam Fialu nechtěl jmenovat. Prý až v Lánech, konkrétně 26. listopadu. Podepsal revers, odjel do Lán, nakazil se covidem, putoval zpět do špitálu. A dnes zase do Lán.