ANO Počet nemocných v Itálii prudce roste v karanténě se v neděli ocitly milony lidí. Za opuštění domova jim hrozí až vězení. Nemocnice jsou v kritických oblastech přeplněné a na hranici svých možností. To všechno jen proto, že země na počátku nemoc podcenila. Zdravotníci přicházeli do styku s nakaženými a virus roznášeli dál. Izolovat všechny, kteří se z Itálie vracejí, je dobré řešení.

NE Působí až komicky, že do karantény musí čeští občané a cizinci, kteří tu přechodně či trvale žijí. Italové však mohou dále cestovat. Itálie je specifi cká tím, že tam žije velká čínská komunita. Nákaza vypukla tam, rozšířila se přímo z epicentra nemoci. Tomu by nezabránila žádná opatření kromě absolutního zákazu cest do země. V Česku nic takového nehrozí.

Premiér reaguje na situaci, dbá rad odborníků

ANO Andrej Babiš energicky zavádí nutná opatření. Nechce vyvolávat paniku předčasně, ale dokáže se rozhodnout, jak ukazuje příkaz karantény. Stopování původců nákazy a jejich izolace je správná cesta. Vláda dokázala zařídit testování podezřelých doma. Rozumné je i to, že doma můžou zůstat lidé s lehčím průběhem nemoci, aby nezatěžovali zdravotnická zařízení.

NE Babiš do poslední chvíle lidi neodrazoval od cest do Itálie, kromě rizikových oblastí. Otočil na obrtlíku z hodiny na hodinu těsně před tím, než sama Itálie uzavřela severní oblasti. Turisté nedostali informace, vypukla mezi nimi panika. Na poslední chvíli byla odvolána karanténa pro řidiče kamionů. Úřady nejsou schopny hradit náklady cestovním kancelářím ani lidem, kteří jsou nyní nuceni odříci zakoupené zájezdy.

Není důvod rušit veřejná shromáždění

ANO Nákaza k nám přichází výhradně ze zahraničí. Bylo nutné zakázat účast divákům na světovém poháru v biatlonu, neboť se čekal příliv cizinců. Nic takového na domácím hokeji, fotbale, natožpak v kině či divadle nehrozí. Odborníci, jejichž míněním se řídí vláda, mají za to, že riziko není velké. Metrem v Praze cestují denně stovky tisíc lidí. Pokud bychom chtěli být zcela důslední, museli bychom zavřít také je. To nikdo nechce.

NE Vláda zakázala účast diváků na světovém poháru v biatlonu v Novém Městě. Jiné velké veřejné akce nezrušila. To je naprosto nelogické. Na utkáních vrcholící hokejové ligy a na fotbalových stadionech se scházejí také desetitisíce lidí. Nikdo neví, kolik z nich se právě vrátilo z Itálie. Od jednoho nemocného se mohou nakazit desítky dalších a roznést nákazu po celé republice.

Úplný zákaz cest z (a do) rizikových zemí není nutný

ANO Příkazy a zákazy nepatří do civilizované společnosti. Úřady musí spoléhat i na zodpovědnost a zdravý rozum lidí. V rámci Schengenského prostoru není možné zjistit, kdo je Ital, a zamezit mu vstup do země. Uzavření hranic je extrémní opatření, které by mělo katastrofální dopady na ekonomiku.

NE Izraelská vláda nebezpečí nepodceňuje. Zakázala na své území vstup Italům a obyvatelům dalších rizikových zemí. Česko mělo reagovat obdobně. Zrušení některých letů nestačí. Měli jsme uzavřít hranice pro všechny cizince, kteří cestují z postižených oblastí. Měly být také okamžitě zakázány cesty do Itálie. Doporučení a karanténa po návratu nestačí.