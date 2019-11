ANO Petr Kellner ovládá mamutí koncern, který podniká v řadě zemí světa. Může zaměstnat špičkové manažery s mimořádnými zkušenostmi. Úroveň české televizní tvorby není valná, srovnáme-li ji se zahraničím. Peníze z PPF mohou vlít skupině kolem Novy novou krev. Pokud se zlepší její zpravodajství i původní tvorba, donutí to i ostatní televize k vyšším výkonům. Vítězem bude divák.

NE Kellner chce pouze zisk. To je sice v případě podnikatele pochopitelné a chvályhodné, on se ho však snaží dosahovat za jakoukoli cenu. Pokud bude nejvýhodnější vysílat pouze reklamy nebo udělat z hlavního vysílání pornografický kanál, klidně to udělá. Jakýkoli záměr se bude snažit prodat konzumentům barnumskou reklamou a to se mu podaří. Obsah vysílání bude dále upadat.

Telekomunikace a televize se doplňují

ANO Nejbohatší Čech vlastní telekomunikační firmu O2. Ta už teď provozuje placený kanál. Ve chvíli, kdy získá kanály, které se šíří zadarmo pozemním vysíláním, může je zmodernizovat. Diváci budou mít prospěch z daleko většího propojení s internetem. Dosud zakódované pořady, jako například přenosy ze špičkových sportovních utkání, uvidí zadarmo. Televize se propojí s počítačem a mobilem za minimální cenu.

NE Neplacené televizní vysílání bude využito k reklamě na placené. Nový vlastník jednoznačně podřídí svou strategii tomu, aby divákovi vnutil komerční televizní i telekomunikační služby. Jeho cílem je vytvořit exkluzivní balíček služeb za peníze. Bude se snažit všemi prostředky omezit konkurenci, k čemuž použije to, že nabízí komplexní službu.

Lepší podnikatel než politik

ANO Petr Kellner nemá politické ambice. Jeho cílem je vytvářet bohatství. Nemá sebemenší důvod, aby ovlivňoval zpravodajství a publicistiku. Nemá zájem na tom, aby kritika vyvolávala skandály. Bude tedy dbát na dodržování vysílacího zákona, který vyžaduje vyváženost a objektivitu. Je natolik bohatý a vlivný, aby mohl své obchodní zájmy prosazovat férovým způsobem.



NE Je to dravý podnikatel, který se snaží ovlivnit veřejné prostředí všemi prostředky. Zatímco politici, kteří vlastní média, jako Andrej Babiš, jsou pod přísným dohledem, bude Kellner postupovat skrytě. O to však důmyslněji a nekompromisněji. Má navíc možnost novináře královsky zaplatit, aby sloužili jeho zájmům. Sám se nestane politikem, bude ministry a premiéry „vyrábět“.

„Nakopne“ to veřejnoprávní média

ANO Česko má mimořádně dobře financovaná veřejná média, která se těší naprosté nezávislosti, rozhlas a televizi. Pokud se Nova zaměří na zpravodajství a publicistiku, které budou sloužit hospodářským a politickým cílům Kellnerovy skupiny, má Česká televize všechny prostředky, aby tyto záměry odhalila. V každém případě kvalitě zpravodajství prospěje kvalitnější soukromá konkurence.

NE Už teď je prakticky všemocným ředitelem České televize Kellnerův člověk Petr Dvořák. Skandál kolem odchodu špičkových reportérů Daniely Drtinové a Martina Veselovského ukázal, že zájmy PPF jsou už dnes v České televizi ve hře. Ta je sice formálně skutečně zcela svobodná, Kellner však ví, jakými cestami tam uplatňovat svou vůli.