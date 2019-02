Zlínský kraj - Smrtí šestapadesátileté ženy skončila její cesta do Břestku. Chodkyni v pondělí večer doslova smetl osmadvacetiletý řidič vozidla BMW. Žena utrpěla těžká zranění. Těm podlehla po převozu do Uherskohradišťské nemocnice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

„Neštěstí se odehrálo na silnici mezi obcemi Břestkem a Tupesy. Ze zavinění nehody je podezřelý osmadvacetiletý řidič vozidla BMW. Ten při jízdě ve směru na Tupesy nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, svým schopnostem a vzdálenosti, na kterou má rozhled.

Po projetí mírné levotočivé zatáčky za horizontem dostal s vozidlem smyk, vyjel vpravo mimo vozovku do silničního příkopu, kde u okraje vozovky narazil do chodkyně,“ popsala neštěstí uherskohradišťská policejní mluvčí Jitka Zámečníková.

Řidič po projetí silničního příkopu s vozidlem narazil do betonové výpusti na konci silničního příkopu. BMW navíc náraz odmrštil na vozidlo Dacia, které parkovalo vpravo u vjezdu do domu. „Dechová zkouška u řidiče BMW byla negativní. Škoda dosáhla 207 tisíc korun. Okolnosti nehody policisté šetří,“ podotkla včera Zámečníková.

Řidiči hrozí až pět let kriminálu

Řidiče čeká obvinění z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let. „V Břestku se jedná o první smrtelnou dopravní nehodu, o které vím. Je to čerstvá událost a jelikož dotyčné lidi velmi dobře znám, nechci se k záležitosti více vyjadřovat,“ uvedl včera odpoledne břestecký starosta Jindřich Krušina.

V letošním roce se jedná o první dopravní nehodu v okrese Uherské Hradiště, jejíž následky byly smrtelné. Vloni zemřelo na silnicích Slovácka šestnáct lidí, předloni o jednoho více a v roce 2005 tam přišlo při silničním provozu o život čtyřiadvacet osob.