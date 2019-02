Zlín - Okresní soud ve Zlíně začal včera projednávat případ bývalého starosty Tečovic Josefa Pospíšila. Ten totiž loni v říjnu ve svém Porsche 911 bez značky i zaplacené pojistky ve Lhotce u Zlína těžce zranil dvě ženy, přičemž jedna z nich na následky svých poranění zemřela.

Auto dostalo smyk a narazilo do dvou kolemjdoucích žen | Foto: PČR

Podle svědků byl muž evidentně opilý, sám Pospíšil ale odmítl dechovou zkoušku i lékařské odběry. Soud pro to na něj musí pohlížet, jako by řídil střízlivý. Přesto za trestný čin těžké ublížení na zdraví a maření výkonu úředního rozhodnutí může jít až na pět let do vězení.

Pospíšil se včera k soudu nedostavil. Podle lékaře totiž trpí těžkými úzkostnými stavy a depresí, kvůli nimž není schopen zúčastnit se líčení. Soud se však s jeho souhlasem konal bez jeho přítomnosti.

Soudce Jiří Dufek proto pouze přečetl jeho výpověď, kterou s ním den po nehodě sepsala policie. Tam uvedl, že dechovou zkoušku i odběry odmítl ze strachu, že by mohl ještě nadýchat z rána, kdy si dal velkou štamprli slivovice. Svou vinu na nehodě však přiznal.

„Kolem páté jsem se ve Lhotce otočil na točně a mířil jsem zpět na Tečovice. Když jsem přijížděl křižovatkou, nevím přesně, co se stalo, ale najednou vůz vyjel vpravo mimo cestu a do něčeho jsem narazil. Až jak jsem vystoupil, tak jsem zjistil, že na zemi leží dvě ženy. Vím, že za to můžu,“ vypověděl Pospíšil.

Manžel zemřelé ženy Jindřich Václavek ale u soudu tvrdil, že Pospíšil měl dlouhodobé problémy s alkoholem. „Pracoval jsem s ním dvanáct let jako místostarosta. V práci sice nepil, ale o víkendu byl věčně opilý. Často to končilo výtržnostmi nebo rvačkami. Měl dokonce i zlomenou ruku a palec,“ sdělil Václavek.

Ten den, kdy došlo k havárii, jel Václavek do Lhotky vyzvednout svou manželku z práce. „Zastavil jsem u cukrárny a najednou jsem viděl havarované auto a lidi, jak se k němu sbíhají. Utíkal jsem tam a zjistil, co se stalo. Pospíšil stál na druhé straně vozovky, kouřil a vůbec se nesnažil nikomu pomoci. Byl evidentně opilý, protože se pořád kymácel,“ tvrdil před senátem Václavek.

Opilost Pospíšila potvrdily i další dvě svědkyně, které celou nehodu viděly. „Sotva stál na nohou. Jen kouřil a pořád někam volal,“ potvrdila shodně Andrea Juráňová i Jitka Rapantová.

Podle Radima Kutry, syna těžce zraněné ženy, obžalovaný celou dobu po havárii volal svému právníkovi. „Slyšel jsem, jak se někoho ptal, co má dělat a co má říkat. Taky řekl, že má v sobě pár velkých panáků slivovice. Hovořil ale dost zmateně, navíc vulgárně. Byl opilý, nebyl ani schopen stát rovně,“ sdělil svědek.

I Josef Řiháček, který se s Pospíšilem setkal zhruba tři hodiny před nehodou, tvrdil, že muž byl opilý. „Cítil jsem z něj alkohol. Přede mnou pak z batohu vytáhal láhev rumu a třikrát se z ní pořádně napil. Pak odjel na kole,“ řekl.

Po vyslechnutí svědků odročil předseda senátu Jiří Dufek další stání na 3. dubna. V něm chce vyslechnout další svědky a předvolat znalce z oboru dopravy.