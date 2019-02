ZLÍNSKO - Policisté na Zlínsku se stále častěji setkávají s tím, že jim lidé oznamují případy údajné lichvy. Lidé hledají na služebnách ochranu před placením vysokých úroků, k nimž se zavázali ve smlouvách u různých privátních společností. Většinou se však trestný čin nedaří prokázat, řekli dnes novinářům policisté z hospodářského oddělení zlínské kriminálky.

Podle nich se tento problém týká lidí, jejichž žádosti o půjčku z různých důvodů odmítly banky. "Banky se snaží chránit před potenciálními neplatiči. Například spolupracují se sdružením, které eviduje ty, co mají problémy s placením. Nesolventní lidé nebo třeba senioři se potom obracejí na nebankovní sektor," řekl zástupce vedoucího Oddělení hospodářské kriminality zlínské policie Robert Mařák.

Někteří lidé však zjistí, k čemu se vlastně zavázali, až v momentě, kdy mají dohodnuté půjčky splácet. Na zlínské policisty se například obrátil se žádostí o pomoc člověk, jenž podepsal smlouvu, která ho zavazovala za půjčených 350.000 korun do čtyř měsíců zaplatit poskytovali navíc 98.000 korun. Pokud by nedodržel termín, měl uhradit pokutu 340.000 korun a za každý den prodlení do splacení částky 3400 korun a navíc dvě desetiny jako úrok z prodlení.

"Řešili jsme 15 podobných oznámení a vždy to skončilo odložením věci. Nepodařilo se prokázat, že jde o trestný čin lichvy nebo podvodu. Smlouvy byly uzavřeny podle zákona mezi dvěma soukromými subjekty. Podpis je svobodným rozhodnutím každého z těch lidí," dodal Mařák s tím, že zmíněný dlužník nakonec přišel o dům.

K obvinění z lichvy by policisté museli poskytovali půjčky dokázat zlý úmysl. "Dlužník by v momentě podpisu smlouvy musel být v tísni, která by měla s poskytnutím úvěru příčinnou souvislost a poskytovatel by jí využil ke zvýšení úroků. Například pokud by lidé chtěli půjčku na operaci dítěte a věřitel toho zneužil," řekl komisař zlínské hospodářské kriminálky Petr Janíček.

Podle něj by si lidé před podpisem především měli pořádně prostudovat text smlouvy. "Přišli k nám třeba s brekem důchodci, že si půjčili 750.000 korun, a firma po nich teď chce dvojnásobek. Jenže ve smlouvě, kterou bez kontroly podepsali, byla skutečně suma 1,5 milionu," poznamenal Janíček.

Podle něj v podobných případech nepomáhá ani žaloba u civilního soudu, neboť smlouvy bývají sepsány kvalitně. "Vždy se vychází z toho, že lidé jsou svéprávní. My můžeme jen apelovat na jejich zdravý rozum," dodal komisař.

Následky podobných závazků bývají mnohdy pro dlužníky nedozírné. Soukromé firmy si poskytované půjčky jistí nemovitostmi dlužníků.