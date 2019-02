Zlín - Více než patnáct set padělků zadrželi v loňském roce zlínští celníci při svých kontrolách na tržištích a v kamenných obchodech. Nejvíce se obchodníci snažili prodat oblečení, elektroniku či dokonce hračky renomovaných značek. Majitelům ochranných známek tak způsobili škody za více než dva miliony korun.

Mimo textil a elektroniku se velice často napodobují značkové parfémy, bižuterie nebo dokonce obuv. „Našimi kontrolami se snažíme chránit především i zdraví spotřebitelů. Zejména obuv nebo i hračky, které nejsou od originálních výrobců, a nemají tedy ani potřebné certifikace, mohou totiž způsobit i zdravotní problémy,“ upozornila mluvčí Celního ředitelství Olomouc Marie Bortlová.

Podle mluvčí se s falzifikáty setkávají celníci stále častěji. „Bohužel to má skutečně vzrůstající tendenci. Proto se i letos mimo jiné budeme opětovně na tento typ kontrol zaměřovat,“ potvrdila Marie Bortlová.

Naopak Česká obchodní inspekce (ČOI) naráží na Zlínsku na padělky jen velice zřídka. „Zaměřujeme se totiž na imitace značek určitých výrobců, kteří nás o to požádají. Ale to neznamená, že by se na Zlínsku nevyskytovaly padělky jiných značek,“ vysvětlila inspektorka zlínské ČOI Danuše Macíková.

Podle ní daleko více falšovaných výrobků nachází pracovníci za hranicí Zlínského kraje, zejména v Brně, kde také provádějí kontroly. „V minulém roce se nám na Moravě podařilo zabavit více než patnáct tisíc kusů falešného zboží v hodnotě asi dvaceti milionů korun,“ vyjmenovala inspektorka.

Každého, kdo skladuje, nabízí nebo i prodává padělek, může čekat sankce ve výši až padesáti milionů korun a samozřejmě se nevyhne ani problémům na živnostenském úřadě.

„Mimo to mu samozřejmě zboží zabavíme a majitelům ochranných známek oznámíme, že jsme objevili falzifikáty jejich značky. Na nich je pak, zda případ předají do rukou soudu a také to, co dál se zabaveným zbožím bude. Většinou je buď zlikvidováno, nebo je poskytnuto pro humanitární účely,“ popsala další postup Bortlová.