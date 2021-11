Za celou dobu se narodilo přes 3,3 milionu dětí. Ty, které přicházejí na svět nyní, mají šanci na život o zhruba sedm let delší, než novorozenci revolučního roku.

Pokud jim půjde učení a složí i maturitu, budou mít mnohem vyšší šanci studovat na vysoké škole než mladí lidé, kteří před třemi desítkami let zahájili přelomový protest na Albertově. Zatímco v roce 1989 navštěvovalo české vysoké školy necelých 113 tisíc studentů, loni jich bylo skoro 300 tisíc.

Delší život nyní čeká i na Čechy a Češky na druhé straně věkového spektra. Zatímco v roce 1989 měli muži po šedesátce šanci na dalších 15 let života a ženy na 19 let, nyní je to u obou pohlaví zhruba o pět let více. Průměrná penze je v absolutním vyjádření skoro desetkrát vyšší. Ale na druhou stranu poměr k průměrné čisté mzdě se v pohledu důchodců zhoršil, když v roce 1989 činil 63,9 procenta a nyní se pohybuje kolem poloviny platu.

Zaměstnanci i penzisté si ale za své peníze mohou pořídit víc prakticky veškerého zboží.