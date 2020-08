Řecká vláda dnes rovněž oznámila zákaz konání veřejných akcí, jako jsou například koncerty, na nichž publikum nesedí. Už v pátek vláda prodloužila omezení pro bary a noční kluby, kde do zatím konce měsíce nesmí zákazníci stát. Týž den bylo oznámeno, že negativním testem na covid-19 se budou muset na letišti od 12. srpna prokázat cestující z Malty.

Vláda přistoupila k novým opatřením poté, co v neděli v Řecku zaznamenali nejvyšší denní nárůst případů nákazy koronavirem od počátku pandemie. Z 203 případů potvrzených za poslední den se jich 29 potvrdilo u lidí při vstupu do země a čtyři u turistů, kteří podstoupili test po několika dnech, protože se u nich objevily příznaky covidu-19.

Dnes oznámilo ministerstvo zdravotnictví 126 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 za posledních 24 hodin, z toho 10 se potvrdilo na hranicích.

Celkem se dosud v jedenáctimilionovém Řecku potvrdilo 5749 případů nákazy koronavirem, z toho skoro 1300 od počátku srpna. V souvislosti s covidem-19 zemřelo v Řecku ďosud 213 lidí.

Oblíbená destinace

Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 407 tisíc Čechů. Letos se tam s tuzemskými cestovními kancelářemi podle jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče mělo dostat mezi 35 až 40 procenty lidí ve srovnání s loňskem.

Negativní test na covid-19 maximálně tři dny starý budou muset od 17. srpna předkládat také všichni, včetně řeckých občanů, kdo do Řecka vstoupí přes pozemní hraniční přechody. Dále bude omezen na maximálně 750 lidí za den provoz na přechodu Kakavia s Albánií.

Už od úterka a zatím do 23. srpna bude platit omezení otevírací doby pro restaurace a bary v některých regionech: zavřeno od půlnoci do sedmi ráno budou muset mít mimo jiné na Krétě, v kraji Východní Makedonie a Thrákie, v Soluni, na Chalkidiki, Korfu, Santorini, Rhodosu, Zakynthosu či Kosu.

Řecko bylo v nynější pandemii řadou expertů chváleno za to, jak včasnými a přísnými opatřeními šíření nákazy relativně dobře zvládlo. Epidemická situace se ale výrazně zhoršila koncem července. Tehdy také vláda opět zavedla povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách.

Řecko se turistům znovu otevřelo v polovině června, kdy zrušilo restrikce na lety ze tří desítek evropských zemí do Atén a Soluně. Ostatní řecká letiště se pro zahraniční linky otevřela 1. července. Všichni cestující do Řecka musí před vstupem do země vyplnit elektronický formulář s adresou svého pobytu.

Asociace: Test na covid-19 není důvodem pro bezplatné storno



Negativní test na covid-19 při cestě do Řecka není důvodem pro bezplatné storno zájezdu. Služby na místě, které je cestovní kancelář povinna zajistit, se nezmění. Klienti si tak budou muset zajistit negativní test, případně cestu zrušit podle platných podmínek. ČTK to dnes řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Cestovní kanceláře situaci řeší, konkrétní prohlášení teprve připravují, uvedly na dotaz ČTK.



Novým opatřením řecké strany budou podle Papeže poškozeny tisíce českých turistů, kteří plánovali do Řecka vyjet. Země je letos nejprodávanější mezi leteckými zájezdy. Vyráží tam podle něj široké spektrum cestovatelů, mimo jiné i lidé, kteří mají méně peněz a další náklady na test jim situaci velmi zkomplikují.



Restrikce ze zahraničí vůči českým turistům bylo podle Papeže možné čekat. Jsou podle něj výsledkem špatné komunikace ministerstva zdravotnictví, na kterou dlouhodobě poukazuje a kritizuje ji. "Situace došla tak daleko, že by ji měl řešit premiér, pokud jeho ministr nezvládá komunikaci," řekl. Podle Papeže je třeba změnit metodiku a zveřejňovat počty nemocných s covidem-19, kteří se léčí v nemocnicích. Jejich počet podle Papeže zůstává prakticky stejný a není nikterak alarmující.



Ministerstvo zdravotnictví v pátek uvedlo, že aktualizace seznamu rizikových zemí je výsledkem odborných protiepidemických postupů a opatření, nikoliv komunikace jako takové. Podle Papeže je to alibistické prohlášení, za které se skryje cokoliv. Cestovní kanceláře jsou podle něj naprosto bezradné, od státu nemají žádnou pomoc. Nepředpokládá, že by řecká strana od povinných testů chtěla na základě požadavku ČR upustit.



"Je to pro nás nová informace, čekáme na její oficiální potvrzení. Zatím se k nám dostala pouze z médií. Situaci vyhodnocujeme a zítra (v úterý) rozhodneme o dalším postupu vůči klientům," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.



Také CK Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky stav aktuálně monitoruje. Oficiální stanovisko zveřejní v úterý. "Například v Německu cestovní kanceláře na test klientům přispívají. My jako agentura nemůžeme za cestovní kanceláře mluvit, ale je to jedna z možností řešení dané situace," uvedla Řezníčková.