Odborníci na cestovních ruch i samotné pojišťovny proto uprostřed léta znovu apelují na turisty, aby nepodcenili pojistku. „Celkově evidujeme od počátku května desítky případů, v Evropě jsou to jednotky,“ říká mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Případy „uvíznutí“ tuzemských turistů v evropských zemí hlásí i Allianz. Od začátku roku řešila přibližně dvacet případů nucených karantén v zahraničí. „V současné době řešíme nejčastěji situace bezpříznakových klientů, kterým je onemocnění diagnostikováno při povinném testu před odletem do vlasti. Nejčastěji tyto případy řešíme v evropských zemích jako je například Řecko, Španělsko, Kypr,“ popisuje Marie Petrovová, mluvčí pojišťovny.

Nařízená karanténa či léčba nemoci může přijít turistu v zahraničí pěkně draho. Ne všude totiž funguje zdravotní systém jako v České republice: tedy v rámci zdravotního pojištění jsou hrazeny lékařské úkony, medikamenty a podobně. Například v Egyptě si musí pacient veškerou léčbu i pobyt v nemocnici zaplatit. Pobyt na jednotce intenzivní péče pak může zatížit jeho bankovní konto až do výše 900 euro (přes 22 tisíc korun) za den. Při nařízené karanténě v hotelu se náklady pohybují podle dat ERV Evropské pojišťovny v rozmezí 50 – 100 euro, tedy 1200 až 2500 korun denně.

I Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) proto doporučuje před cestou sjednat cestovní pojištění. „Každá pojišťovna nabízí trochu jiné parametry. Vesměs se ale dá říci, že covid pojištění je právě určené na situace, kdy musíte zůstat v zemi, máte náklady s ubytováním, léčbou a poté potřebujete zajistit náhradní dopravu. Navíc je vám k dispozici asistenční služba,“ říká výkonný ředitel ACK ČR Michal Veber.

Červená se rozšíří

Seznam rizikových zemích na takzvaném „cestovatelském semaforu“ ministerstva zdravotnictví se neustále mění. Od pondělí 26.7. v tmavě červené kategorii bude Nizozemsko a Španělsko včetně Baleárských ostrovů. Červená kategorie se rozšíří o Irsko, Monako a Řecko. Osoby vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci by tak pojištění mělo být standardem. „Nabízíme klientům pojištění Karanténa. To kryje 80 procent nákladů. Je zde limit 30 tisíc na osobu, což je dostatečné. Připojištění vyjde na 300 korun na osobu pro Evropu,“ říká Michal Káňa z Kooperativy.

Některé pojišťovny pak připojištění spojené s onemocněním covid-19 zahrnuly do běžného cestovního pojištění, a to i v případě nákazy v zemích s vyšším rizikem nákazy. „Allianz s nástupem letní sezóny rozšířila cestovní pojištění i o náklady spojené s karanténou a léčebnými výlohami v zemích červené a tmavě červené barvy, které cestovatelský semafor označuje jako země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy. Platí to tak ve všech zemích kromě těch s extrémním rizikem nákazy, které semafor zobrazuje černě,“ dodává Petrovová.

Stejně tak rozšířila pojištění i ERV Evropská pojišťovna. Zatímco doposud cena pojištění vycházela přibližně na 110 korun na den, nyní lze rizika spojená koronavirem pojistit za zhruba 40 korun na den. Pojišťovna do územní platnosti „Evropa“ zahrnuje všechny země okolo Středozemního moře, tedy i oblíbené destinace jako Egypt či Turecko. „Rozšířením základního rozsahu pojištění o balíček ERV Extra si klienti připojistí situace, které obsahují speciální varianty pojištění prodávaných v cestovních kancelářích,“ dodává Vlastimil Divoký z ERV.

Karanténa v cizině. Co vás čeká

*Země; kdo musí do karantény a jaká je délka karantény; náklady



Bulharsko

COVID pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 14 dní pozitivní osoba, 10 dní negativní spolucestující

Cena:Dle ceny původního ubytování



Řecko

COVID pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 10 dní pozitivní osoba, 14 dní negativní spolucestující.

Cena: Náklady hradí řecká vláda



Španělsko

COVID pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 10 dní

Cena:Dle původní ceny ubytování



Turecko

COVID pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 10 až 34 dní

Cena: Náklady hradí vládní program pro certifikaci hotelů



Egypt

Pouze COVID pozitivní osoba 5 až 7 dní

Cena: 50-100 EUR/ pokoj/ noc



Zdroj: ERV Evropská pojišťovna.