Jejich zavedení už schválil Evropský parlament. Příslušný zákon předložený ministerstvem zdravotnictví pak česká sněmovna ve středu sice odmítla projednat ve zrychleném řízení, dá se však čekat, že se to nějak vyřeší a jejich vydávání nebude ohroženo. Lidé si tyto certifikáty mohou pořídit a používat už nyní.

Spolu s tím se začaly šířit různé zvěsti. Například, že QR kódy (piktogram v pravém horním rohu obsahující informace o očkovaném) nejsou doposud spárovány se zařízením, které by je dokázalo přečíst. Až se tak stane, lidé si budou muset certifikáty stáhnout do mobilu nebo vytisknout znovu.

„Pokud dotyčný certifikát získal před 1. červnem, bude třeba do konce června vyzvednout jeho novou verzi,“ potvrzuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Jaké covid pasy si ale mohou lidé stáhnout a kde? Deník přináší přehled.

Druhy certifikátu

Covid pasy se dělí na tři základní typy. První je o tom, že člověk má za sebou alespoň první dávku očkování. Ten lze využít minimálně 22 dnů a maximálně tři měsíce po ní. Pokud absolvoval obě dávky (v případě vakcíny Johnson & Johnson jednu), prodlužuje se maximální platnost na devět měsíců.

Druhým je potvrzení o testu z testovacího místa. V případě antigenního platí 72 hodin po odebrání, u PCR týden. V případě prodělání nemoci covid jej pak lze využít až 180 dnů po ní.

Co obsahují

Certifikáty jsou dvoujazyčně, v češtině a angličtině. Obsahují mimo jiné vypsané informace o držiteli, vakcíně, testu nebo nemoci a QR kód. Z něj si pak mohou úřady tato data ověřit.

Kde si je pořídit

Potvrzení o očkování člověku mohou vydat na očkovacím místě, o provedeném testu na většině odběrných stanovišť a o prodělané nemoci u lékaře. Nejjednodušší je ale stáhnout si je na webu ocko.uzis.cz.

Přihlášení na web

První možností je vložit do příslušných kolonek na webu rodné číslo a číslo občanského průkazu. Na mobil, který člověk zadal při žádosti o provedení testu nebo registraci k očkování, pak přijde potvrzovací sms. Po jejím vložení budou na pravé straně obrazovky certifikáty, které se po kliknutí myší na černé piktogramy s certifikáty po pravé straně stáhnou. Druhá varianta je za pomoci e-mailu, data narození a rodného čísla, jež člověk uvedl při přihlášení na vakcinaci.

Třetí možnost je přes takzvanou e-identitu. To může být například e-občanka či třeba přístup přes bankovní identitu (to jsou údaje k bankovnímu účtu – banka nevidí, kam se hlásíte, stát nevidí do účtu). Tuto možnost v současnosti poskytují jen některé banky, například České spořitelna, Komerční banka či ČSOB.

Děti a cizinci

Na webu si mohou vyzvednout certifikáty i rodiče dětí nebo cizinci, již tu podstoupili test, očkování nebo prodělali nemoc. U dětí, které mají „dětský“ občanský průkaz pro cestování, lze využít jej. U zbývajících dětí a cizinců bez občanského průkazu je od středy umožněn nový způsob přihlášení.

„Přístup na portál je dostupný zadáním data narození, emailu a telefonního čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se zobrazí certifikát,“ píše Úřad zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který má provoz systému na starosti.

Využití certifikátů

V domácím prostředí lze certifikáty využít například při návštěvě kadeřníka, maséra a dalších služeb, cestě za sportem, kulturou nebo prostě jen do hospody. Všude tam, kde se vyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti.

Cestování po Evropě

Hlavní využití covid pasy najdou zřejmě při cestě na dovolenou. „Takzvané digitální certifikáty budou v Evropské unii platit od 1. července a umožní bezpečný pohyb po zemích Unie,“ říká europoslankyně Dita Charanzová.

U Čechů je již dříve budou postupně bilaterálně akceptovat v sousedních zemích (Slovensku, Rakousku, Polsku, Německu), Srbsku, Slovinsku, Maďarsku a Chorvatsku.