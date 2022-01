Pokud jste někdy z lanovky zahlédli lyžaře, kteří šlapali nahoru po svých, nebylo to nejspíš tím, že by nenašetřili na permanentku, ale s největší pravděpodobností provozovali sport zvaný skialpinismus neboli turistiku na lyžích. Jeho kouzlu propadá stále více českých lyžařů. Jedná se totiž o jeden z nejzdravějších pohybů a provozovat ho může téměř každý.

„Hodí se pro všechny, kdo umí aspoň trochu sjezdovat, protože nejde jen o to vystoupat nahoru, ale je také nutné sjet z kopce dolů. Skialpinismus je o naprosté svobodě. Schopnostem a kondici lze přizpůsobit délku trasy, počet nastoupaných výškových metrů i sklon svahu. Výhodou je i to, že skialpinisti můžou jít vedle sebe, pokud tedy zrovna nejdou po sjezdovce, a vykládat si. To často nejde ani u běhu, kola nebo běžek,“ vypočítává výhody volného pohybu v přírodě profesionální horský vůdce Branislav Adamec, který stojí za popularitou skialpinismu v Čechách.

Jak se obléct?

Vzhledem k tomu, že jde o velmi intenzivní aerobní aktivitu, při které se člověk hodně zapotí, je nutné obléct se tak, abychom na začátku cítili mírný chlad. „I když mrzne, můžete vyrazit jen v termoprádle a bundě, která dobře dýchá. Zbytek oblečení patří do batohu – lehká péřovka, suché tričko a nepromokavá softshellová bunda pro případ sněžení či deště,“ radí horský vůdce Adamec s tím, že se při turistice na lyžích náramně spalují kalorie, a to nejvíce v tempu, při kterém jsme schopni mluvit. Skialpinismus tak spojuje příjemné s užitečným.

Na túrách by ovšem v batohu neměla chybět ani lékárnička, alufolie, termoska s horkým čajem, jídlo a dostatek teplého a nepromokavého oblečení. „Nesázejte na to, že co nemáte, to nepotřebujete. Tady to neplatí,“ nabádá k opatrnosti horský vůdce.

Na co nezapomenout?

Když je dostatek sněhu, dá se chodit kdekoli. Třeba po sjezdovce poté, co ji opustili lyžaři, anebo ve volném terénu. I v českých horách ale padají laviny. V batohu by proto neměla chybět ‚svatá trojice‘ – lopatka, sonda a lavinový vyhledávač. Předcházet lavinám vyžaduje znalosti o lavinové problematice a určité zkušenosti.

Pokud je člověk nemá, je dobré mít s sebou někoho, kdo je má a kdo skupinu povede. „Dobře naplánovaná trasa, povědomí o předpovědi počasí a stažená aplikace pro volání záchranné služby v mobilním telefonu je absolutní základ pro jakýkoli pohyb v horách,“ upozorňuje Branislav Adamec.

Kam se vydat?

Rozsah terénů je v Čechách sice lehce omezený, ale pro začátečníky je jich dost. Omezení jsou především v Krkonoších v první zóně ochrany přírody. Naštěstí jsou zde oficiální trasy. V Beskydech, Jeseníkách, Orlických horách, na Šumavě a v Krušných horách je to v pohodě. Dokonce je více oblastí, které mají značené trasy, kde skialpinismus podporují a vidí v něm další možnost rozvoje. Jsou to například Dolní Morava nebo šumavský Špičák.

Jak vybrat správné skialpy

Skialpové lyže i boty se značně liší od tradičních sjezdových. Speciální skialpinistické vázání má při výstupu volnou patu s nastavitelnými opěrkami dle sklonu svahu. Na sjezd se pak přepne do režimu bezpečnostního vázání, aby člověk mohl svištět dolů. Pohyb vzhůru umožňují speciální stoupací pásy, které se lepí na skluznici. Pásy, dříve tulení, dnes syntetické, se před každým sjezdem zase odlepí. Skialpinismus se dá provozovat v několika formách, podle nich se pak odvíjí i správná volba lyží. Pokud o koupi lyží, vázání, pásů a bot uvažujete, připravte si nejméně 20 000 korun.

Skitouring: krásná příroda a pohodové sjezdy

Skitouring je nejjednodušší a nejzákladnější disciplínou. Provozuje ji lyžař nebo turista, který si chce především užít volný pohyb zasněženou zimní krajinou. Láká ho příroda a výhledy a těší se na pohodové sjezdy. Zásadní je pro něj komfort při chůzi do kopce a spolehlivý sjezd. Jeho cílem jsou nenáročné terény a značené trasy. Nepouští se do extrémů.

Lyže na skitouring jsou bezesporu nejuniverzálnější. Váhu se výrobci snaží srazit na minimum, přesto lyže nabízejí dostatečnou tuhost, aby i sjezdy byly pohodlné. Dřevěnou konstrukci s karbonem nezaskočí žádný terén. Tužší lyže jsou sice těžší, ale také rychlejší a poskytnou větší stabilitu a jistotu při sjezdu i na zledovatělém povrchu.

Vysokohoroský skialpinismus pro horolezce

Skimountaineeringu nebo také vysokohorskému skialpinismu se věnuje člověk, který prahne po adrenalinu a dobrodružství vysoko v horách. Věnuje se horolezectví a počítá s tím, že občas bude muset vzít lyže na batoh a terén zdolat pomocí maček. V náročné disciplíně není nováčkem. Užívá si sjezd volným terénem.

Lyže na skimountaineering nabízejí dostatečnou tuhost, přesto jsou zachovány jejich jízdní vlastnosti na variabilních sněhových površích. Jsou připraveny zvládnout všechny sklony terénů a vypořádají se i s pohybem po ledovcích.

Freetouring: prašan a lajna

Freetouring nebo známější freeride provozuje jedinec, jehož srdce plesá při pohledu na volný terén. Pohybuje se daleko za hranicemi upravených sjezdovek. Chůze do kopce pro něj není cílem, nýbrž nezbytností. Největším potěšením je sjezd prašanem, v němž kreslí lajnu jako široko daleko jediný.

Freeridové lyže jsou oproti ostatním o poznání širší, aby dobře pluly prašanem. Platí pravidlo: čím širší lyže, tím lepší jízdní vlastnosti v hlubokém sněhu. Jsou také tužší a pružnější i za cenu vyšší hmotnosti, protože jen tak je možné dosáhnout požadovaných jízdních vlastností. Nevýhodou je horší ovladatelnost do kopců, při freeridu jde ale hlavně o sjezd.

Trénink zvaný speedtouring

Speedtouring provozuje sportovec, který maká na své fyzické kondici. Nejde mu ani tak o pobyt v přírodě, jako o výkonnostní trénink. Vertikální kilometry zdolává hodně rychlým tempem. Časy výběhů jsou pro něj důležitější než sjezdy, které nemusí být úplně komfortní.

Speedtouringové lyže jsou krátké, úzké a extrémně lehké, což usnadňuje výstup. Krátké lyže jsou také obratnější, což člověk ocení při snadnějším provedení stoupací otočky. Je ale třeba počítat s méně pohodlným sjezdem. O ten ale v téhle disciplíně až tolik nejde.