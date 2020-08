Sněžka je opět zavalená turisty, KRNAP ji a její okolí oplotil dalšími sítěmi

/FOTOGALERIE/ Správa Krkonošského národního parku rozšířila na Sněžce a pod jejím vrcholem směrem do Obřího dolu zábrany kvůli turistům. Vydrží tam do doby, než přijde do hor zima. Sněžka je v současných prázdninových dnech zavalená turisty. V pondělí 10. srpna na ni vyrazí čeští a polští poutníci při Svatovavřinecké pouti. Vycházet budou v 9 hodin od kapličky z Pece pod Sněžkou, kde je uvítá Krakonoš a koláčky. Na Sněžce se uskuteční v pravé poledne tradiční mše.

Záběry ze Sněžky a jejího okolí v prvním srpnovém týdnu. | Foto: Miloš Šálek

Další stovky metrů oranžového pletiva obepínají Sněžku i Obří sedlo u Slezského domu. Správci národního parku je tam přidali kvůli tomu, že turisté si našli cestičku kolem ochranných sítí, rozmístěných v polovině června. Sedmdesát centimetrů vysoké sítě, nasazené na Sněžce v délce 350 metrů, obcházeli a šlapali po místech klidového území, kde nesmí vstupovat do volného terénu. Stejně tak u Slezského domu pod vrcholem hory. Ochranné sítě na Sněžce zabraly, přestupků ubylo. K hlídání se přidají policisté Přečíst článek › "Ukázalo se, že lidé mají mylnou představu, že kde není síť, tam se může volně vstupovat," vysvětlil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Ochránci přírody přidali 300 metrů ochranných sítí podél dlážděné cesty u Slezského domu, vedoucí k řetězové trase na Sněžku, a 100 metrů směrem do Obřího dolu. Na Sněžce oplotili dalších 150 metrů. "Ochranné sítě jsou tak rozmístěné po celém vrcholu Sněžky. Funguje to dobře, lidé se drží tam, kde mají," řekl mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Válka o vrchol Sněžky Přečíst článek › "Chceme zvrátit neblahý trend stále častěji se vyskytujícího posedávání a piknikování na vzácných alpínských trávnících s rostlinnými druhy, které se nevyskytují nikde jinde v Česku nebo nikde jinde na světě. Přímo na zemi mezi kamením na vrcholu Sněžky také hnízdí tři vzácné ptačí druhy a předmětem ochrany je v těchto místech i neživá příroda, konkrétně mrazem tříděné půdy. Kromě Sněžky pomáhá ovčí pletivo chránit jedinečný druh, pampelišku krkonošskou, ještě v okolí zaniklé Obří boudy," připomněl Böhnisch. KRNAP postavil na Sněžce zábrany kvůli turistům. Je jich moc, ničí přírodu Přečíst článek › Ploty budou odstraněny před zimou. "Sundáme je v momentě, kdy budeme očekávat sníh. Podle mého odhadu by tam měly být do konce října," uvedl Drahný.

